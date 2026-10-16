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Bursa'da motosikletli kapkaç kamerada: iki şüpheli 48 saatte yakalandı

Bursa Şirinevler'de telefonla konuşan kadının cep telefonunu motosikletli iki şüpheli kapkaçla aldı; polis 48 saatte yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da motosikletli kapkaç kamerada: iki şüpheli 48 saatte yakalandı

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, yolda yürürken telefonla konuşan bir kadın, yanlarına motosikletle yaklaşan iki kişinin elindeki cep telefonunu çekip kaçmasıyla mağdur oldu. O anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polisin çalışması ve yakalama:

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının yaptığı ihbar üzerine yaklaşık 48 saat boyunca kamera görüntülerini ve çevre kayıtlarını inceledi. Plakası bulunmayan motosikletin kasasındaki çizgilerden yola çıkan ekipler, teknik ve görüntü çalışmasıyla şüphelilerin T.T. ve E.K. olduğunu tespit etti ve düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin ve aracın durumu:

Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı motosiklet üzerinde yapılan sorgulamada aracın başka bir olaya ilişkin çalıntı kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerden T.T.'nin 21, E.K.'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONLA KONUŞURKEN ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAPKAÇA BÖYLE UĞRADI : O ANLAR KAMERADA

TELEFONLA KONUŞURKEN ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAPKAÇA BÖYLE UĞRADI : O ANLAR KAMERADA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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