Çocukların sesi resmi makamlara taşındı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen Çocuk Çalıştayı'nda farklı ilçelerden gelen çocuklar, iklim değişikliği, çevrenin korunması, sıfır atık ve çocuk haklarına ilişkin görüş ve çözüm önerilerini paylaştı. Katılımcıların ortak çalışmasıyla hazırlanan "Samsun Çocuk Hakları ve İklim Bildirgesi", çocuk temsilcileri tarafından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sunuldu.

İklim değişikliğinin çocuk haklarına etkisi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü çalıştayın açılışında, çocuk haklarının yalnızca korunma ve bakım hizmetleriyle sınırlı olmadığını; çocukların karar alma süreçlerine katılabilen bireyler olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Gümrükçü, iklim değişikliğinin çocukların sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam haklarını doğrudan etkileyen bir insan hakları meselesi olduğunu belirterek temiz hava, temiz su ve güvenli bir çevrede büyüme hakkının önemine dikkat çekti. Ayrıca COP31 sürecinin, çocukların görüşlerinin uluslararası platformlarda duyurulması için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bildirge, öneriler ve takip adımları

Çalıştayda oluşturulan bildirge, çocukların çevrenin korunması ve iklim mücadelesine ilişkin somut talep ve önerilerini içeriyor. Bildirgeyi dinleyen Vali Orhan Tavlı, çevre, iklim değişikliği ve çocuk hakları alanında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları vereceğini belirtti. Kabulün ardından çocuklarla Valilik önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Ayrıca Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Nuray Şerafettin Tüfekci Vakfı iş birliğinde, İyilik Var Millî Gönüllülük Platformu kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Açık Ofis'te yapılan programda, Vakfın Çocuk Hakları Temsilcisi ve Fen Lisesi öğrencisi Zeynep İleri tarafından akran eğitimi yöntemiyle çocuk hakları eğitimi verildi; quilling atölyesi ile el becerileri geliştirildi. Gönüllülerin de katıldığı etkinlikte çocuklar, gönüllülük çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Çalıştay ve sonrasındaki etkinlikler, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanların genişletilmesi ve karar alma süreçlerine katılımlarının desteklenmesi yönünde atılan adımların parçası olarak değerlendiriliyor. İl müdürlüğü yetkilileri, Okul Destek Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin devam edeceğini ve çocukların akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğini bildirdi.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA SAMSUN’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA ÇOCUKLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRENİN KORUNMASI, SIFIR ATIK VE ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DİLE GETİRDİ. ÇOCUKLARIN ORTAK ÇALIŞMASIYLA HAZIRLANAN "SAMSUN ÇOCUK HAKLARI VE İKLİM BİLDİRGESİ", SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YA SUNULDU.