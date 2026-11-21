Pendik'te ölümle sonuçlanan silahlı saldırı

Olay, saat 15.45 sıralarında Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokağı üzerindeki Çadırcı İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A. (52), eşiyle ilgili konuşmak amacıyla baldızı M.A. (41)'nın çalıştığı dükkâna geldi.

olayın gelişimi:

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında M.A., yaşananları bildirmek üzere polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada K.A. silahıyla baldızına ateş etti. Ağır yaralanan M.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

polisin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri şüpheliye silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan kişi, polise ateş açtı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, çevredeki çalışmalar ve delil incelemeleri başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve olayla ilgili detaylı inceleme yapıldığını bildirdi.

Boşanma aşamasındaki eşini sormaya geldi, baldızını silahla vurarak öldürdü