Bursa'da sosyal medya kaynaklı örgüt yapılanmasına büyük darbe: 25 gözaltı

Operasyonun kapsamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve bu yapılara katılma çağrısı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde, silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin edildiği değerlendirilen çok sayıda paylaşım ve kişi belirlenmesi üzerine operasyon kararı alındı.

29 adrese eş zamanlı operasyon:

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 29 adrese operasyon yapıldı. Bu kapsamda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınanların, sosyal medya üzerinden örgüt övgüsü yapan ve katılım çağrısı yapan paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca silahlı eylemler için eleman temininde bulunduğu değerlendiriliyor.

Adli süreç ve emniyetin değerlendirmesi:

Gözaltındaki şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Soruşturmanın seyrine göre ek işlemler ve gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BU YAPILARA KATILIM ÇAĞRISI YAPAN VE SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEMAN TEMİN ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI