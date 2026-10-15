Dolar 49,4105 +0,07%
Euro 55,5714 +0,59%
Bist 12.133,46 +0,13%
Altın Gram 6.631,06 +1,61%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,73 -2,20%
--°

Bursa'da sosyal medya kaynaklı örgüt yapılanmasına büyük darbe: 25 gözaltı

Bursa'da sosyal medyada örgüt övgüsü yapıp eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da sosyal medya kaynaklı örgüt yapılanmasına büyük darbe: 25 gözaltı

Operasyonun kapsamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve bu yapılara katılma çağrısı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde, silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin edildiği değerlendirilen çok sayıda paylaşım ve kişi belirlenmesi üzerine operasyon kararı alındı.

29 adrese eş zamanlı operasyon:

Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 29 adrese operasyon yapıldı. Bu kapsamda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınanların, sosyal medya üzerinden örgüt övgüsü yapan ve katılım çağrısı yapan paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca silahlı eylemler için eleman temininde bulunduğu değerlendiriliyor.

Adli süreç ve emniyetin değerlendirmesi:

Gözaltındaki şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Soruşturmanın seyrine göre ek işlemler ve gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

BURSA&#039;DA SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BU YAPILARA KATILIM ÇAĞRISI YAPAN VE SİLAHLI...

BURSA'DA SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÖVEN, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BU YAPILARA KATILIM ÇAĞRISI YAPAN VE SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEMAN TEMİN ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kağıthane'de Cendere Caddesi'nde mahsur kalanlar bot ve iş makinesiyle tahliye e...
images

Babaeski jandarması okul servislerinde güvenlik vurgusu yaptı
images

Çukurbostan'da sağanak sırasında kabloya basan hafız çocuk yaşamını yitirdi
images

Başiskele'de sağanak sonrası Kiraz Çayı'na düşen araç için arama sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı