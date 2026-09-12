Yukatel Denizli Basket yeni sezonda lig ve Avrupa hedeflerini açıkladı

Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve kulüp tarihinde ilk kez mücadele edeceği Basketball Champions League (BCL) ön eleme karşılaşmaları öncesinde yeni sezon kadrosunu resmi olarak tanıttı. Organizasyon, hem sportif hem de kurumsal kimliğin vurgulandığı bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Media Day ve tanıtım:

Takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Media Day (Medya Günü) çekimleri ile yeni sezon tanıtım organizasyonu Anım Otel'de gerçekleştirildi. Etkinlikte yeni transferler ve mevcut oyuncular bir araya gelirken, oyuncular yeni sezon formalarıyla fotoğraf ve röportajlara katıldı. Kulübün görsel çalışmalarının öne çıktığı etkinlik, hem taraftarlar hem de sponsorlarla iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni kadro, yeni hedefler:

Yukatel Denizli Basket teknik heyeti ve sporcuları, çekimlerde yeni sezonun heyecanını paylaştı. Yönetimin kadroyu güçlendirme yönündeki hamleleri ve tanıtım organizasyonu, kulübün hem ligde hem uluslararası arenada daha iddialı bir duruş sergileme niyetini ortaya koydu. Özellikle kulüp tarihinde ilk kez yer alınacak BCL ön elemesi, takım için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Tanıtım gününde öne çıkan noktalar arasında bireysel ve takım fotoğrafları, yeni sezon formalarının sunumu ve kulüp kimliğinin görsel anlatımının paylaşılması yer aldı. Bu adımlar, saha içi performans kadar saha dışı algının da sezon boyunca önem kazanacağını gösteriyor.

Kamuoyu ve taraftarların beklentisi, tanıtımın ardından artarken, ekip sezon öncesi çalışmalarını sürdürecek ve hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de BCL ön eleme hazırlıklarına odaklanacak.

DENİZLİ BASKET, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ VE KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ MÜCADELE EDECEĞİ BASKETBALL CHAMPİONS LEAGUE (BCL) ÖN ELEME KARŞILAŞMALARI ÖNCESİNDE YENİ SEZON KADROSUNU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI.