pereira: maçta galibiyete daha yakın olan taraf bizdik

Joao Pereira'nin maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira, takımının maça yaklaşımını, duran top savunmasını ve hakem kararlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

ilk yarı, şanslar ve duran toplar:

Pereira, karşılaşmanın başlangıcında takımının maça iyi başladığını vurguladı ve özellikle Fatih'in direkten dönen pozisyonu ile Omar'ın kafa vuruşunu örnek gösterdi. Teknik adam, Göztepe'nin kaleye ilk gelişinin bir korner olduğunu hatırlatarak, duran toplarda zorluk yaşandığını söyledi ve bunun gol yemelerine yol açtığını belirtti.

Oyuncularının pozitif reaksiyonuna dikkat çeken Pereira, golün ardından takımın kontrolü ele aldığını ve daha fazla pozisyona girdiklerini aktardı. Maç boyunca hem hücum etkinlikleri hem de tempoyu artırma çabaları, Alanyaspor'un oyunda üstün olduğu izlenimini verdi.

penaltı tartışmaları ve yedeklerin katkısı:

İkinci yarıda yaşanan kritik anlar Pereira'nın sözlerinin merkezindeydi. Karşılaşmada bir penaltı pozisyonu sonucunda gol yediklerini söyleyen Pereira, kendilerine verilmediğini düşündüğü çok daha net bir penaltı pozisyonunun bulunduğunu ifade etti: "Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz."

Bununla birlikte, Pereira maç boyunca takımın gösterdiği reaksiyonu övdü ve sonradan oyuna giren oyuncuların performansının takımı ileri taşıdığını belirtti. Teknik direktör, bu durumu takım olma perspektifi açısından önemseyerek, yedeklerin katkısının maçın kaderini etkileyebileceğini vurguladı.

Pereira sözlerini, "Bugün galibiyete beraberlikten daha yakın olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde özetleyerek bitirdi ve takımının mücadele azmine dikkat çekti. Ayrıca, Alanya'da bazı şeylerin daha kolay yapılsa da kulübün hedefinin iyi futbol oynamak ve seyircilere kaliteli bir oyun sunmak olduğunu belirterek herkesin işini saygıyla yapması çağrısında bulundu.

Joao Pereira, basın toplantısında "Beşinci maçımız" ifadesini kullanarak lig maratonunda takımın gelişimine işaret etti ve mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

CORENDON ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA