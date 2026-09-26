Bursa'da turist memnuniyetini artıracak öncelikler

uzmanın genel değerlendirmesi:

Bursa'nın tarihi ve doğal zenginlikleri güçlü bir turizm potansiyeli sunuyor. Ancak Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Esra Öztürk 5’inci Bursa Turizm Zirvesi'nde altyapı eksikliklerinin ziyaretçi deneyimini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Öztürk, rehberlerin şehri tarihi yapıları, ekonomisi, coğrafyası, doğası, gastronomisi ve yaşam biçimiyle bir bütün olarak anlattığını vurguladı.

otobüslerin ve indirme-bindirme noktalarının önemi:

Sahada en sık karşılaşılan sorunlardan biri, tur otobüsleri için güvenli indirme-bindirme ve otopark alanlarının yetersizliği. Öztürk, bazı tarihi noktaların acenta programlarından çıkarılabildiğini, bunun hem rehberlerin yönlendirmesini hem de ziyaretçinin güvenliğini zora soktuğunu aktardı. Rehberler bazen "45 kişilik araçla giremeyiz" gerekçesiyle rotadan vazgeçmek zorunda kalıyor; bu da kentin kültürel anlatımının parçalanmasına yol açıyor.

tophane ve külliyelerde gözlemlenen sıkıntılar:

Tophane bölgesinde Osmangazi ve Orhangazi türbeleri gibi önemli noktalar turistlerin ilgisini çekiyor ancak otobüsün duracağı yerle ilgili sorunlar, kısa süreli duruşlarda oluşan trafik baskısı ve korna sesleri ziyaretçinin ilk izlenimini olumsuz etkileyebiliyor. Öztürk, tarihi alanlarda güvenli ve düzenli indirme-bindirme noktalarının hızla planlanması gerektiğini belirtti.

külliye ağının bütüncül sunumu ve erişilebilirlik:

Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Külliyesi ve Yıldırım Beyazıt Külliyesi gibi erken Osmanlı mirası noktalarının ulaşım ve otopark koşulları nedeniyle tur programlarında istenen düzeyde yer alamadığı ifade ediliyor. Öztürk, bu alanların aynı hikayenin parçaları olduğunu, ziyaretçilerin bu mekanların tamamına güvenli ve rahat biçimde ulaşabilmesini sağlayacak altyapı zincirine ihtiyaç olduğunu söyledi.

temel altyapı: tuvalet, otopark ve temizlik:

Turizm altyapısında sıklıkla gözden kaçan en temel ihtiyaçlardan biri temiz ve erişilebilir tuvaletler. Rehberler, özellikle kalabalık gruplarda programı bu tür ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Öztürk, yabancı ziyaretçilerden Bursa'nın temizliği hakkında sık sık olumlu geri bildirim aldıklarını ve kentin temizlik algısının turizme katkı sağladığını vurguladı.

zirvinin mesajı ve gelecek adımlar:

Öztürk, "Kent turizmi büyütüyor, turizm de kenti büyütüyor. Bu nedenle altyapıyı tarihi ve kültürel değerlerden ayrı düşünemeyiz." diyerek paydaşların kente ruh kazandıracak iradeyi ortaya koymasının önemine işaret etti. Bursa'nın yeşili, Uludağ'ı, tarihi mirası ve gastronomisi güçlü avantajlar sunuyor; ancak bu avantajların sürdürülebilir biçimde sunulması için otopark, indirme-bindirme noktaları ve temel hijyen altyapısına öncelik verilmesi gerekiyor.

BURSA’DA TURİZM İÇİN ALTYAPI ALARMI: "TURİSTİN İLK VE SON İZLENİMİNİ ALTYAPI BELİRLİYOR"