Hendek'te sektör buluşması: Sakarya 8. tarım fuarı üreticilerle buluşacak

fuarın kapsamı ve amaçları:

Sakarya 8. Tarım, Hayvancılık, Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, 5-8 Kasım tarihlerinde Hendek Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda düzenlenecek. Sekizinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yem teknolojilerinden tohumculuğa kadar geniş bir yelpazede sektörün yeniliklerini üreticilerle buluşturmayı hedefliyor.

Fuar organizasyonunu yürüten firmanın Genel Müdürü Gül Ceylan, yoğun bir katılım beklentisi olduğunu belirterek, 'Biz burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Amacımız burada yeniden bir buluşma noktası oluşturmak, sektörümüzü bir araya getirmek ve yaptığımız işleri birbirimize anlatmak. Fuarımıza gelen çiftçilerimiz Hendek’i ve Sakarya’yı da gezsin istiyoruz. Buna özel önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki gibi kalabalık katılımcı sayısıyla ve yoğun ziyaretçi organizasyonlarıyla fuarımızı gerçekleştireceğimize inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

şehir ve kurum desteği, altyapı hazırlıkları:

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, fuarın şehir tanıtımına ve teknoloji transferine katkısına dikkat çekerek, 'Üreticimiz, çiftçimiz burada daha modern, yeni ekipman ve aletleri görme fırsatı buluyor. Aynı zamanda fuara gelen, stant açan firmalar da kendilerini kıyaslıyor ve görüyor. Fuarda başlayan ikili görüşmeler ve ticari bağlantılar sonrasında da devam ediyor. Yıl içerisinde de alışveriş söz konusu oluyor.' dedi. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar da fuara başından beri destek verdiklerini ve katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Belediyelerin fuar hazırlıkları da toplantıda ele alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz, sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ve yeni fuar alanı için yer tahsis çalışmalarının sürdüğünü, gelecek yıl başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Menteş ise alan çevresinde üç aydır yürütülen düzenlemeler, yaya yolları iyileştirmeleri ve otopark kapasitesi artırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

etkinlikler, yarışmalar ve katılımcı yapısı:

Fuar sadece ürün ve teknoloji sergilemekle kalmayacak; organizasyon kapsamında Genç Çiftçi Bilgi Yarışması ile Fındık Randıman Yarışması düzenlenecek. Bu etkinlikler, üreticiler arasında bilgi paylaşımını teşvik etmeyi ve gençlerin sektöre ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Koordinasyon toplantısında Hendek Belediyesi, Sakarya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sakarya Ticaret Borsası, Mısır Araştırma Enstitüsü ile Adapazarı, Hendek, Erenler, Söğütlü, Ferizli, Taraklı, Karasu, Geyve, Kocaali ve Karapürçek Ziraat Odalarının temsilcileri hazır bulundu; ziyaretçi organizasyonları, alan düzenlemeleri ve kurum destekleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Organizatörler, fuarın üreticiler için bir bilgi ve ticaret platformu olduğu kadar Sakarya'nın tanıtımı için de önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor ve katılımcı ile ziyaretçi sayısının yüksek olması beklentisini koruyor.

SAKARYA 8. TARIM, HAYVANCILIK, MAKİNALARI, TEKNOLOJİLERİ VE YEM FUARI, 5-8 KASIM'DA HENDEK ÇOK AMAÇLI KAPALI FUAR ALANI’NDA DÜZENLENECEK.