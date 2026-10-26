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Yüksek rakımda yeni deneme: Hakkâri’de yer fıstığı adaptasyon çalışması

Hakkâri Üniversitesi, Zap Vadisi Kırıkdağ köyünde 1.350 rakımda yer fıstığı adaptasyon denemesi yürüttü; ilk veriler ürünün bölge için alternatif tarım potansiyelini gösteriyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yüksek rakımda yeni deneme: Hakkâri’de yer fıstığı adaptasyon çalışması

Hakkâri'de bin 350 rakımda yer fıstığı denemesi

Hakkâri Üniversitesi tarafından Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen çalışma, kentte ilk kez 1.350 rakım gibi yüksek bir alanda yer fıstığı yetiştirme olanağını test etti. Araştırma, bölge iklim ve toprak koşullarına uygunluğu değerlendirmek amacıyla yürütüldü.

Araştırmanın detayları:

Çalışma, Hakkâri Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi bünyesinde Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş liderliğinde yapıldı. Zap Vadisi'ndeki Kırıkdağ köyündeki tarlada farklı yer fıstığı çeşitlerinin adaptasyonu incelendi. Çeşitler, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edildi ve iki ayrı ekim dönemi olan 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde toprağa verildi. Araştırma boyunca bitki gelişimi, verim potansiyeli ve toprak-iklim uyumu gibi parametreler izlendi.

Elde edilen ön veriler, yer fıstığının Hakkâri koşullarında alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebileceğine işaret ediyor. Ancak ekip, nihai değerlendirmelerin ve tavsiyelerin bilimsel yayının tamamlanmasının ardından paylaşılacağını belirtiyor.

İthaf ve teşekkürler:

Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, çalışmayı öğretmen kimliğiyle tanınan babası Mesut Ertuş'a ithaf etti. Ayrıca saha imkânı sağlayan tarla sahibi Hamdi Dilbilen ile çalışmada görev alan öğrencilere teşekkür edildi. Araştırma, bölge tarımına yönelik çeşitlendirme arayışları açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ZAP VADİSİ’NDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMADA, BİN 350 RAKIMLI KIRIKDAĞ...

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN ZAP VADİSİ’NDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMADA, BİN 350 RAKIMLI KIRIKDAĞ KÖYÜNDE YER FISTIĞI YETİŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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