Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı

sahil temizliği çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından sahil şeridinde oluşan kirliliği gidermek için seferber oldu. Operasyon, özellikle Mudanya ilçesi Tirilye bölgesinde yoğunlaştı. Çalışmalar Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülerek; sahilin halkın kullanımına güvenli ve temiz şekilde açılması hedeflendi.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler, yağışlarla birlikte sahile taşınan ağaç kütükleri, dal parçaları ve kum birikintileri başta olmak üzere biriken atıkları titizlikle topladı. Sahil yolunda zarar gören parke taşları da toplanarak bölgenin bakım ve onarım çalışmalarına hazır hale getirildi. Müdahale, kıyı ekosistemine zarar vermeden ve halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak biçimde planlandı.

kullanılan ekip ve araçlar:

Çalışma, toplam 20 personel ile yürütüldü. Kullanılan araçlar arasında 1 süpürge aracı, 1 tanker, 1 kepçe, 2 açık kasa kamyon ve 2 transit araç bulunuyordu. Ekipler, koordineli bir şekilde temizlik ve malzeme toplanmasını sağlayarak bölgeyi onarım sürecine teslim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTEKİ YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SAHİLLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.