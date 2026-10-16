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Ani sağanak Mersin’de gündelik yaşamı sekteye uğrattı

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Mersin’de birçok cadde ve alt geçitte su birikintilerine yol açtı, trafik akışında gecikmeler yaşandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Ani sağanak Mersin’de gündelik yaşamı sekteye uğrattı

Kentin ana arterlerinde su birikintileri:

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mersin kent merkezinde birçok cadde ve sokağın kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Yağmurun yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde biriken sular, yollarda göle benzer görüntüler oluşturdu. Su birikintileri özellikle alçak kesimlerde ve yağmur tahliye kanallarının bulunduğu hatlarda belirginleşti.

Kısa sürede etkisini artıran yağış sırasında yayalar da zorluk yaşadı; kaldırım kenarlarında ve giriş-çıkışlarda su basması görülürken, yürüyüş ve ulaşım trafiği etkilendi.

Alt geçitlerde ve trafikte yaşanan sıkıntılar:

Yağmur sularının yollarda birikmesi, sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi ve bazı noktalarda trafik akışı aksadı. Özellikle battı-çıktı olarak bilinen alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde yığılmalar oluştu ve bazı kavşaklarda trafik durma noktasına geldi.

Sürücüler, ani su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kalırken, toplu taşıma ve servis güzergâhlarında da gecikmeler yaşandı. Kent genelinde akşam saatlerindeki yoğun trafik, yağmurun etkisiyle daha yavaş ilerledi.

Yetkililer ve vatandaşlar, benzer durumların önüne geçmek için yağmur suyu tahliye sistemlerinin temizliği ve araç sürüşü sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili olarak yolda kalan ya da zarar gören araçlara ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

MERSİN&#039;DE AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ...

MERSİN'DE AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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