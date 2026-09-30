Dolar 49,0124 +0,02%
Euro 55,6829 +0,17%
Bist 12.212,54 -0,63%
Altın Gram 6.670,14 +1,27%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 96,42 +0,27%
--°

Bursa’da yağışta takla atan araç ve Kestel çevresinde şerit daralması kaynaklı kaza

Bursa'da TEKNOSAB-Karacabey yolunda yağış nedeniyle takla atan araç ve Kestel metro civarında şerit daralması sonucu sıkışmanın neden olduğu kaza görüntülendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:25

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da yağışta takla atan araç ve Kestel çevresinde şerit daralması kaynaklı kaza

Olayların genel görünümü

Bursa’da sabah saatlerinde iki ayrı noktada trafik kazaları meydana geldi. İlk olay Bursa İzmir otobanı TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda, ikincisi ise Kestel metro istasyonu civarında yaşandı. Her iki kazada da araçlarda hasar oluşurken, bölge halkı ve yetkililerde tedirginlik oluştu.

TEKNOSAB-Karacabey: yağış ve takla

TEKNOSAB ile Karacabey arasındaki yolda sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bir sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve araç yolda takla attı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından trafik ekipleri ve ilgili birimler bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.

Kestel metro çevresi: şerit daralması ve güvenlik kamerası

Kestel metro istasyonu yakınında meydana gelen ikinci kaza ise bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağ şeridin araçlar tarafından kapatılması ve yolcuların yol üzerinde indirilmesi nedeniyle yol iki şeride düştü; bu daralma sonucu seyir halindeki araçların sıkışması kazaya zemin hazırladı. Görüntülerde trafik sıkışıklığı içinde araçların birbirine yaklaştığı ve daralan alanda çarpışma yaşandığı görülüyor.

Vatandaşların tepkisi ve talepleri

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, araçların yol üzerinde durarak yolcu indirmesinin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Vatandaşlar, kaza riskinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN SIKIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA, BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA...

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN SIKIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA, BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fon soruşturmasında yeni adım: Tera yöneticileri de adliyeye sevk edildi
images

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi
images

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı
images

Komiser süsüyle milyonluk ziynet eşyasını alan şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi