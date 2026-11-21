Bursa'da evin cephesine çarpan otomobil

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak üzerinde, yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen 35 BHS 159 plakalı otomobil bir eve çarptı. Kazada araçta bulunan dört kişi yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaralıları ve müdahale:

Kazada yaralananların sürücü Halil İbrahim D. ile yolcular Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olduğu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hepsinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sürücü ile polis arasında diyalog:

Polis ekipleri kazanın ardından sürücüyü teyit etmek amacıyla Halil İbrahim D.'ye "Sürücü kim" diye sordu. Sürücü, "Komiserim canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü. Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim" diyerek soruyu geçiştirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BURSA'DA YOKUŞTAN İNERKEN SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVE ÇARPTI. YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ YARALANIRKEN, KENDİSİNE ŞOFÖR OLUP OLMADIĞI SORULAN GENÇ İLE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR YAŞANDI. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.