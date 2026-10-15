Bursa’dan amatör spora rekor destek: 34 milyonluk kaynak ayrıldı

bursa büyükşehir’den amatör spor destek töreni

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Amatör Spor Kulüplerine Destek ve Başarılı Sporcuları Ödüllendirme Töreni’, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Çetin Yıldız ile birçok kulüp yöneticisi, sporcu ve antrenör katıldı.

törende öne çıkan açıklamalar:

Başkan Vekili Şahin Biba konuşmasında, gençlere yapılan yatırımların Türkiye’nin güçlü geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı. Biba, Bursa’yı birçok branşta başarılı sporcular yetiştiren bir kent olarak tanımlayarak gençlerin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların Belediye için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Törende konuşulan en somut başlıklar arasında sporculara ve kulüplere yapılan maddi desteklerin büyüklüğü öne çıktı.

sağlanan mali destek ve dağılımı:

Büyükşehir Belediyesi bu yıl amatör spora yönelik rekor düzeyde kaynak ayırdı. Buna göre 689 amatör spor kulübüne toplam 31.820.000 TL doğrudan nakdi yardım yapılacak. Ayrıca, Paris Paralimpik Oyunları ile 2025-2026 sezonu Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden 73 sporcu ve antrenöre 2.297.500 TL destek sağlanacak. Böylece Bursa sporuna ayrılan toplam kaynak 34.117.500 TL olarak açıklandı.

Biba, spor kulüplerinin gençlerin bedensel ve zihinsel gelişiminde, branş ilerlemelerinde önemli rol üstlendiğini; belediye olarak kulüpleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Başarıların aileler, kulüpler ve antrenörlerin katkısıyla geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

projeler ve hedefler:

Büyükşehir bünyesindeki spor okullarıyla bugüne kadar 30 bin çocuğa ulaşıldığı açıklandı. Özellikle "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 10 bin öğrenciye yüzme, "Kayak Öğreniyorum" projesiyle de 1.500 öğrenciye kayak eğitimi verilmesi hedefleniyor. Belediye, amaç olarak 2027 yılına kadar 50 bin çocuğu sporla buluşturmayı koyduğunu dile getirdi.

Konuşmasında gençlerden azimlerini kaybetmeden hem kendileri hem ülke için çalışmaya devam etmelerini isteyen Biba, belediyenin güçlü bir destekçi olmaya devam edeceğini ifade etti. Başarıların yeni motivasyonlar doğuracağını ve özgüven artışına katkı sağlayacağını vurguladı.

Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu törende destek veren kurumlara teşekkür ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy yapılan yatırımların berekete dönüşeceğini ve yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacağını söyledi. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Çetin Yıldız da kulüplerin bu tür desteklere olan ihtiyaçlarına dikkat çekerek teşekkürlerini iletti.

Tören, Paris Paralimpik Olimpiyatları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden 73 sporcu ve antrenöre plaket takdiminin ardından amatör kulüp temsilcileri ve sporcularla çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, kentte amatör sporun görünürlüğünü artırmayı, altyapıya yatırım yapmayı ve genç yeteneklerin önünü açmayı hedefliyor. Tören, verilen desteklerin somut dağılımı ve belediyenin uzun vadeli hedefleri bakımından sektörde dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VE BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRME TÖRENİ’NDE KONUŞAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BURSA SPORUNA TOPLAM 34 MİLYON 117 BİN 500 TL’LİK REKOR KAYNAK AYIRDIKLARINI BELİRTEREK GENÇLERİN ELDE ETTİĞİ HER BAŞARININ KENDİLERİ İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.