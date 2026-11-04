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Bursa'dan boğaza: Enver Koç'un maratonu dostluk köprüsü oldu

Bursalı veteran atlet Enver Koç, 48. İstanbul Maratonu'nda 15,5 km'yi 1 saat 20 dakikada tamamladı ve yabancı katılımcılarla kurduğu dostluklarla öne çıktı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa'dan boğaza: Enver Koç'un maratonu dostluk köprüsü oldu

Bursalı atletin boğaz maratonu ve dostluk köprüleri:

Bursalı veteran atlet Enver Koç, 48'inci İstanbul Maratonu'nda 15,5 kilometrelik parkuru 1 saat 20 dakikada tamamladı. Sadece performansıyla değil, koşu boyunca kurduğu sıcak ilişkilerle de öne çıkan Koç, farklı ülkelerden sporcularla sohbet ederek organizasyona ayrı bir renk kattı.

Maratonun büyüklüğü ve atmosferi:

Dünyanın kıtalar arasında gerçekleştirilen tek maratonu olan 48'inci İstanbul Maratonu, 143 ülkeden 45 bin 679 katılımcıyı ağırladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren metro duraklarında yoğunluk oluşurken, yarış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde başladı ve Asya'dan Avrupa'ya uzanan coşkulu bir parkur sundu. Binlerce sporseverin alkışları ve renkli kostümler organizasyona görsel bir dinamizm kattı.

22 yıllık tutku ve kişisel rekor:

Koç, 2006 yılında sigarayı bıraktıktan sonra koşuyla tanıştı ve o günden beri düzenli olarak antrenman yapıyor. Bu yıl katıldığı 15,5 kilometrelik etapta kendi kariyerindeki en iyi derecelerinden birini elde eden Enver Koç, yarışta birçok genç sporcuyu geride bıraktı ve 22 yıllık koşu serüvenini memnuniyetle değerlendirdi.

Yarış boyunca Güney Afrikalı turistlerle bir araya gelen ve Kazakistanlı bir sporcuyla köprüyü birlikte geçen Koç, sporun insanlar arasında köprüler kurma gücünü somutlaştırdı. İstanbul sokaklarında attığı adımlarla hem Bursa'yı temsil eden hem de farklı kültürler arasında sıcak diyaloglar kuran Koç, maratonu bir spor etkinliğinin ötesine taşıyan davranışlarıyla dikkat çekti.

MARATON TUTKUSUNU İSTANBUL BOĞAZI’NA TAŞIYAN BURSALI ATLET ENVER KOÇ, 15,5 KİLOMETRELİK PARKURU 1...

MARATON TUTKUSUNU İSTANBUL BOĞAZI’NA TAŞIYAN BURSALI ATLET ENVER KOÇ, 15,5 KİLOMETRELİK PARKURU 1 SAAT 20 DAKİKADA TAMAMLADI. KOŞU BOYUNCA YABANCI TURİSTLERLE KURDUĞU DOSTLUKLARLA DA ADETA KÜLTÜR ELÇİLİĞİ YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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