Bursalı minikler cumhuriyeti satrançla kutladı

satrançla kutlanan Cumhuriyet coşkusu:

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukları satranç etrafında buluşturarak bayram coşkusunu sporla taçlandırdı. Organizasyon, çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmayı ve stratejik düşünme ile problem çözme becerilerini desteklemeyi amaçladı.

Turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle Armutköy Ata Sporları Parkı’nın doğayla iç içe atmosferinde gerçekleştirildi. 8 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde mücadele eden toplam 64 sporcu, satranç tahtası başında heyecan dolu müsabakalara imza attı.

müsabakalar, dostluk ve centilmenlik:

Etkinlik boyunca çocuklar sadece rekabet etmedi; aynı zamanda dostluk ve sportmence davranışları pekiştiren bir ortamda bir araya geldi. Turnuva gözlemcileri, karşılaşmaların centilmenlik ruhu içinde geçtiğini ve sporcuların yarışma heyecanını paylaşırken birbirlerinden öğrendiğini belirtti.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, müsabakalara başlayan çocuklara verdiği desteği sürdürerek tüm sporculara başarı dileklerini iletti. Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Taner Güler ise organizasyonun Osmangazi Belediyesi ile ortak yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Geçen sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesindeki turnuvamızı Osmangazi Belediyespor ile beraber yapıyoruz. Bu ortamda bulunmak bizim için çok güzel oldu. Doğayla iç içe bir ortamda başarılı bir turnuva olmasını diliyorum".

ödül töreni ve kapanış:

Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, bugün oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada dereceye giren sporcular, törenle ödüllerini alacak ve bayram coşkusu ödül sevincine dönüşecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLARI SATRANÇ ETRAFINDA BİR ARAYA GETİREREK BAYRAM COŞKUSUNU SPORLA TAÇLANDIRDI.