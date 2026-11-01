Gölpazarı'nda hizmeti yerinde görmek: kaymakam Titiz kurumlarda inceleme gerçekleştirdi

Gölpazarı'nda kamu kurumlarına yerinde inceleme

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, ilçe genelindeki kamu kurumlarını ziyaret ederek saha değerlendirmesinde bulundu. Ziyaretler kapsamında öncelikle ilçedeki sağlık tesisleri ve kütüphane yer aldı.

hastanede yapılan değerlendirme:

Kaymakam Titiz, hastanede sağlık personeliyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin sunumu, kurumun genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylık dileyen Titiz, tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hastanenin hizmet akışı ile hasta bakım süreçlerini yerinde gözlemledi.

kütüphane ziyareti ve eğitim vurgusu:

İlçe kütüphanesinde de incelemelerde bulunan Titiz, kütüphanenin yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlara sunduğu hizmetleri inceledi. Kütüphanelerin çocuk ve gençlerin eğitimine, bilgiye erişimine ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Kaymakam Titiz, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için kurumlarımızın çalışmalarını yerinde görmeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. İlçemizde hizmet kalitesini daha da artırmak için kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Ziyaretler, kurumlar arası koordinasyon ve yerinde gözlem yoluyla hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların sürdürülmesi mesajını pekiştirdi.

GÖLPAZARI İLÇESİNDE KAYMAKAM ONUR TİTİZ, KAMU KURUMLARINI ZİYARET EDEREK İNCELEMEDE BULUNDU.