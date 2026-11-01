yarım asırlık emeğe mesleki onur plaketi

Meslekte yarım asırı dolduran mühendislere onur töreni:

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni" ile meslekte yarım asrı aşkın süre hizmet veren mühendisler onurlandırıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, oda yetkilileri, üniversite ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın katılımcıları ve açılış:

Programa MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, MMO Genel Başkanı Yunus Yener, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ile protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarında mesleğe adanmışlık, kent ve ülke kalkınmasındaki mühendis katkısı öne çıktı.

Varol'un vurguları:

Süleyman Varol, konuşmasında Cumhuriyet'in genç nesillerden beklediği nitelikleri hatırlatarak mühendislerin bu vizyonu uygulamada somutlaştırdığını söyledi. Varol, "Bizler ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu fabrikaların dönen çarklarında, şantiyelerin çileli tozunda, devasa projelerin her bir milimetrik çizgisinde somutlaştıran onurlu bir mesleğin neferleriyiz" ifadelerini kullandı.

Varol, mesleğin bugün ulaştığı saygın yapının temelinin eski kuşak mühendislerin fedakârlıklarıyla atıldığını belirtti: "Kıymetli meslek büyüklerim, sizler 40, 45, 50 hatta 55 yıl önce bu yola çıkarken sadece bir meslek seçmediniz. Sizler bu milletin muasır medeniyetler seviyesine aşma davasına, tam bağımsız Türkiye ülküsüne ömürlerinizi vakfettiniz."

Bu plaketlerin yalnızca bir teşekkür belgesi olmadığını vurgulayan Varol, şunları ekledi: "Bu plaketler biz genç nesillerin sizlere olan sonsuz minnet borcunun, sadakatinin ve sizlerin bıraktığı o şerefli mirası lekelemeden daha da yücelterek geleceğe taşıma sözümüzün mukaddes birer sembolüdür."

Plaket takdimi ve kapanış mesajları:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından meslekte 40, 45, 50 ve 55. yılını tamamlamış mühendislere Meslekte Onur Plaketi takdim edildi. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı; meslek büyüklerine duyulan saygı ve genç kuşakların bağlılığı sıkça vurgulandı.

MMO Genel Başkanı Yunus Yener de programa katılanları tebrik ederek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti. Varol töreni, meslekte emeği geçenlere teşekkür ve dileklerle bitirdi; katılımcılara sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dileyerek Cumhuriyet ve birlik temennilerini yineledi.

Tören, Kayseri mühendislik camiasının geçmişle gelecek arasındaki bağı yeniden teyit ettiği, mesleki birikim ve ahde vefa duygusunun ön plana çıktığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

Yarım asırlık emeğe ‘Onur Plaketi’