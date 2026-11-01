Ortak akılla güvenli konut hedefi: Yıldırım'da dönüşüm hızlanıyor

Toplantı ortak akıl vurgusuyla gerçekleşti:

Yıldırım Belediyesi kentsel dönüşüm sürecinde katılımcı ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımı ön plana çıkarıyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMSİAD üyeleri, sektör temsilcileri, mimarlar ve mühendisler bir araya geldi. Başkan Yılmaz, ilçenin dönüşüm vizyonunu, bugüne kadar tamamlanan projeleri ve gelecek dönem planlarını katılımcılarla paylaştı; İMSİAD üyelerinin tecrübelerini dinleyerek ortak yol haritasını tartıştı.

Kapsamlı ve insan odaklı yaklaşım:

Başkan Yılmaz, Yıldırım’ı planlı, güvenli ve yaşanabilir bir kent olarak yeniden şekillendirme hedeflerinin devam ettiğini belirtti. Yılmaz, kentsel dönüşümün sadece yapı yenileme olmadığını, aynı zamanda sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve ticari aksların bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Süreçte analitik etütler, dijital ikiz uygulamaları ve rezerv yapı alanları gibi araçların kullanıldığını söyleyen Yılmaz, dönüştürme çalışmalarının insan odaklı bir planlama ekseninde yürütüldüğünü ifade etti.

Belediyenin yaklaşımı, uygulama aşamasında kamunun kaynaklarının etkin kullanılması ile özel sektörün teknik kapasitesi ve tecrübesinin birleştirilmesini temel alıyor. Başkan Yılmaz, bu anlayışın dönüşüm süreçlerinin hızlanmasına ve sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağladığını belirtti.

Hedefler, rakamlar ve sahadaki projeler:

Yıldırım Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden biri 30 bin güvenli konut üretmek. Bu kapsamda bugüne kadar tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle yaklaşık 5 bin bağımsız birimin inşa edilmesi sağlandı. Önümüzdeki dönemde ise yaklaşık 2 bin 500 bağımsız birimin inşa sürecinin başlatılması hedefleniyor. Bu rakamlar, ilçenin yapı stokunun güvenli hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacının somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen projeler arasında Çınarönü, Mevlana ve Mimar Sinan bölgelerinde tamamlanan çalışmalarla binlerce hak sahibine anahtar teslimleri gerçekleştirildi. Ulus Mahallesi, Davutkadı-Yediselviler ve Şirinevler gibi noktalarda ise çalışmaların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Ayrıca Yıldırım Belediyesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından yürütülen çok sayıda projeye destek veriyor; kamu-özel sektör iş birliklerini teşvik ederek dönüşüm sürecinin geniş alana yayılmasını sağlıyor. Başkan Yılmaz, bu yaklaşımın özellikle yapı stokunun yoğun olduğu ilçelerde dönüşümün tek başına belediyeyle değil, paydaşlarla birlikte yürütülmesi gerektiğinin gerekliliğini ortaya koydu.

Toplantıda Yılmaz, müteahhitlerin teknik donanımı ve sektör tecrübesinin sürecin önemli parçaları olduğunu belirterek belediyenin planlama, imar, uzlaşma ve uygulama süreçlerindeki sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti. Yıldırım’ın dönüşümünü hızlandırmak için belediyenin kapısının, şehrin üzerine taş koymak isteyen herkese açık olduğu vurgulandı.

Söz konusu iş birliği ve katılımcı yaklaşımın, Yıldırım’ın çehresini değiştirdiği ve geleceğe güvenle taşınmasına katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, İMSİAD yönetimine ve üyelerine katkıları için teşekkür etti. Belediyenin önceliğinin her aşamada vatandaşların can güvenliği ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak olduğu tekrarlanarak, dönüşümün ortak akılla sürdürülmesi taahhüt edildi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ