Muğla'da gök gürültülü sağanak için tedbir çağrısı

MUSKİ'den uyarı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, bölgeyi etkisi altına alması beklenen yağışlarla ilgili uyarı yayımladı. Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda gök gürültülü sağanakların bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp 3 Kasım Salı günü sabah 04.00'e kadar sürebileceğini bildirdi.

Beklenen etkiler ve riskler:

MUSKİ açıklamasında, yağış döneminde ani sel ve su baskını, heyelan, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgelerde ve dere yataklarına yakın alanlarda yaşayanların dikkatli olması gerektiğini; sürücülerin yağış ve görüş mesafesinin düşmesi durumunda hızlarını azaltarak tedbirli seyretmeleri gerektiğini belirtti.

Belediye ayrıca sahada gerekli müdahaleleri yapacak ekiplerin hazır bulunduğunu ve olumsuzluklara hızlı müdahale edileceğini açıkladı. Vatandaşlara su taşkınları ve toprak kaymalarına karşı önlem almaları, tehlikeli görülen bölgelerden uzak durmaları önerildi.

İletişim ve sahadaki çalışma:

Acil durum ve olumsuzluk bildirimleri için vatandaşlar 185 numaralı MUSKİ hattına başvurabilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile iletişim için 444 48 01 numaralı hat üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. MUSKİ, söz konusu dönemde ekiplerinin sahada görev yapacağını ve gerektiğinde müdahalelerin koordine edileceğini duyurdu.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre güncellemeler yapacaklarını belirterek vatandaşların resmi duyuruları takip etmesini istedi. Herkesin can ve mal güvenliği için tedbirli davranması büyük önem taşıyor.

MUSKİ’DEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI