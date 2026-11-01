İncirliova başkanı pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti

İncirliova'da pazar ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette hem esnafla hem de vatandaşlarla kısa sohbetler yapıldı, görüş ve talepler not alındı.

Pazarın yeni konumu ve sınav düzeni:

Başkan Kaya ziyaret sırasında, pazar yerindeki değişikliğin gerekçelerini ve uygulama takvimini açıkladı. Kaya'nın açıklaması şöyleydi: "ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlar kapsamında İncirliovamız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Cemal Gürbüz Atik Ortaokulumuzda ortalama iki haftada bir hafta sonları sınav yapılacaktır. Okulumuzun yanında, Lozan Caddesi üzerinde kurulan Pazar Pazarımızın yeri de sınavlar nedeniyle zaman zaman değişmek durumunda kalıyordu. Bu kapsamda Pazar Pazarımızın yeni yeri Zübeyde Hanım Caddesi olarak belirlenmiştir. Pazar Pazarımızı yeni yerinde ziyaret ederek esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledik. Hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi, güler yüz ve samimiyetleri için tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Ziyarette Kaynaklı düzenlemeye ilişkin bilgiler paylaşıldı; katılımcılar uygulamanın nasıl işleyeceği ve esnafın beklentileri hakkında görüş bildirdi. Başkan Kaya, halkın taleplerine açık olduklarını vurguladı.

ÖSYM kaynaklı sınav takvimi nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'nin yeni pazar yeri olarak belirlendiği, Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu'nda sınavlar devam ettiği belirtildi ve esnaf ile vatandaşlara teşekkür edildi.

BAŞKAN KAYA, PAZARDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU