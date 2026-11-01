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Yarım asırlık emeğe onur: Kayseri'de mühendislik mirasına plaket

MMO Kayseri Şubesi, meslekte 40-55 yılını dolduran mühendisleri Meslekte Onur Plaketi ile onurlandırdı; törene kurum yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yarım asırlık emeğe onur: Kayseri'de mühendislik mirasına plaket

Tören ve katılımcılar:

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni', saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, MMO Genel Başkanı Yunus Yener, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

varol'un vurguları:

Programda konuşan Süleyman Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ve mühendisliğin ülke inşasındaki rolünü öne çıkararak, meslek mensuplarının fabrikalardan şantiyelere, devasa projelerin çizim masalarına kadar ülkenin kalkınmasında aktif görev aldıklarını vurguladı. Varol, "Bizler 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu fabrikaların dönen çarklarında, şantiyelerin çileli tozunda, devasa projelerin her bir milimetrik çizgisinde somutlaştıran onurlu bir mesleğin neferleriyiz" sözleriyle mesleğin tarihsel önemine dikkat çekti.

Varol, bugünkü saygın yapının meslek büyüklerinin fedakârlıkları sayesinde kurulduğunu belirterek, kısıtlı imkânlarla çalışan önceki kuşakların attığı sağlam temellere bağlılık mesajı verdi. Plaketlerin basit bir teşekkür belgesinden öte, genç nesillerin ahde vefa sözü ve mesleki mirası taşıma kararlılığının sembolü olduğunu söyledi.

plaket takdimi ve kapanış:

Yunus Yener başta olmak üzere konuşmacılar mesleğe emek verenleri tebrik etti ve törene katılanlara teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından meslekte 40, 45, 50 ve 55. yılını tamamlamış olan mühendislere Meslekte Onur Plaketi takdim edildi.

Tören, plaket takdiminin tamamlanmasının ardından katılımcılara teşekkür edilmesiyle sonlandırıldı.

‘MESLEKTE ONUR YILI PLAKET TÖRENİ’ PROGRAMI İLE MESLEKTE YARIM ASIRLIK OLAN MÜHENDİSLERE PLAKET...

‘MESLEKTE ONUR YILI PLAKET TÖRENİ’ PROGRAMI İLE MESLEKTE YARIM ASIRLIK OLAN MÜHENDİSLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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