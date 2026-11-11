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Bursalı ÜÇEL Kauçuk Las Vegas'ta küresel iş birliklerini genişletme peşinde

Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, 3-5 Kasım'da AAPEX 2026'da ürünlerini uluslararası alıcılara tanıttı; yeni sipariş ve uzun vadeli iş birlikleri için temasları sürdürecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursalı ÜÇEL Kauçuk Las Vegas'ta küresel iş birliklerini genişletme peşinde

ÜÇEL Kauçuk AAPEX 2026'da tanıtım yaptı:

Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, 3-5 Kasım tarihlerinde ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen AAPEX 2026 Fuarı'na katılarak otomotiv sektörü için geliştirdiği kauçuk-metal yedek parçalarını uluslararası alıcılara sundu. Şirket, fuar boyunca farklı ülkelerden gelen sektör temsilcilerini standında ağırlayarak ürün portföyünü ve üretim kabiliyetlerini detaylı şekilde anlattı.

Fuarda; üreticiler, distribütörler ve servis işletmeleri ile bir araya gelinerek yeni ticari bağlantılar kuruldu, tedarik ihtiyaçları ve pazar beklentileri üzerine görüşmeler yapıldı. ÜÇEL yetkilileri, kurulan temasların takip edilerek somut siparişlere dönüşmesi için çalışacaklarını belirtti.

görüşmelerin içeriği ve hedefler:

ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, fuar deneyimini değerlendirirken uluslararası etkinliklerin ihracata katkısına vurgu yaptı: "Fuardaki standımızda ürünlerimizi anlatırken ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de dinledik. Burada kurduğumuz bağlantıların önümüzdeki dönemde yeni siparişlere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini ümit ediyoruz. Görüşmelerin devamı için umutluyuz. Şimdi bu temasları takip ederek somut sonuç almak için çalışacağız."

avrupa ve asya fuarlarıyla sürdürülen strateji:

ÜÇEL Kauçuk, yıl içinde önce Mayıs'ta Automechanika İstanbul, Eylül'de ise Automechanika Frankfurt fuarlarına katılmıştı. Şirket, Las Vegas katılımının ardından 2-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Automechanika Shanghai fuarında da yer almayı planlıyor. Oruç, "Las Vegas'ta bu çalışmaları sürdürdük. Aralık ayında da Şanghay'da olmayı planlıyoruz. Her pazarın ihtiyacı farklı. Müşterilerimizle yüz yüze görüşmek, bu ihtiyaçları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hedefimiz, kurduğumuz ilişkileri kalıcı hâle getirerek ihracatımızı büyütmek" ifadelerini kullandı.

1980 yılında Bursa'da kurulan şirket, motor ve şanzıman takozları ile süspansiyon parçaları da dahil olmak üzere otomotiv yedek parça üretimi yapıyor. Nilüfer ilçesi Çalı bölgesinde faaliyet gösteren ÜÇEL Kauçuk, ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ederek küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

BURSA MERKEZLİ ÜÇEL KAUÇUK, ABD’DE DÜZENLENEN AAPEX 2026 FUARI’NDA ÜRÜNLERİNİ ULUSLARARASI...

BURSA MERKEZLİ ÜÇEL KAUÇUK, ABD’DE DÜZENLENEN AAPEX 2026 FUARI’NDA ÜRÜNLERİNİ ULUSLARARASI ALICILARA TANITTI VE YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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