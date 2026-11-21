Panelin odağı: Bursa'nın tıp tarihinden bugüne

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen '700 Yılda Bursa Tıbbı Konuşuyor' paneli, kentin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sağlık tarihini, salgın deneyimlerini ve tıbbın geleceğine yönelik yaklaşımları masaya yatırdı. Panel, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi ve bilim dünyasının farklı disiplinlerinden isimler katılımcılarla buluştu.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Alpaslan Türkkan üstlendi. Sunum ve değerlendirmelerde beyin cerrahisi, tıp tarihi ve epidemiyoloji ekseninde hem geçmişe dönük tespitler hem de güncel perspektifler paylaşıldı.

katılımcılar ve konuşma başlıkları:

Panelde Prof. Dr. Türker Kılıç "Beyin ve Yaşam" başlıklı sunumuyla yer aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Elif Atıcı salgın hastalıkların tarihsel etkilerini ve toplum düzenine olan yansımalarını ele alırken, aynı kurumdan Prof. Dr. Murat Civaner ise Bursa'nın Osmanlı'dan günümüze uzanan sağlık ve hekimlik tarihine ışık tuttu.

prof. dr. türker kılıç'ın anısı ve bilimsel perspektifi:

Prof. Dr. Türker Kılıç panelde Bursa'nın kadim kimliğine vurgu yaparken, kişisel bir anekdot paylaşarak mesleki merakının nasıl şekillendiğini aktardı. Hamzabey İlkokulu 4. sınıfta oynanan bir ders içeriği sırasında Tahtakale'den alınan sakatat arasında yer alan beyni canlandırma rolüyle ilk kez bir et parçasına dokunduğunu belirtti. Bu deneyim, onun için beynin düşünce üretme biçimini anlamaya yönelten bir başlangıç oldu.

Kılıç, doktorası sonrası nörobilim çalışmaları, 2012'de Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne, 2020'de Dünya Sanat ve Bilim Akademisi'ne seçilmesi ve Avrupa kökenli İnsan Beyni Projesi çerçevesindeki çabalarından söz etti. Kılıç'ın vurgusu, insan beyninin düşünce üretme modelinin yaşamı tarif eden modellerle analojik bağlarının araştırılmasının önemindeydi.

salgınlar: toplumsal kırılma ve sağlık tarihi:

Doç. Dr. Elif Atıcı, salgınların yalnızca biyolojik olaylar olmadığını; ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları derinden etkileyen tarihsel kırılmalar yarattığını ifade etti. Salgınların ölümü bireysel bir son olmaktan çıkarıp kitlesel felaketlere dönüştürdüğünü ve bunun toplumların geleceğe bakışını değiştirdiğini vurguladı.

Atıcı'nın sunumu, salgınlarla mücadelede yalnızca tıbbi araçların değil, toplumun örgütlenme biçimlerinin, bilgi üretme süreçlerinin ve etik yaklaşımların da belirleyici olduğunu ortaya koydu.

bursa'nın sağlık mirası ve kurumsal izler:

Prof. Dr. Murat Civaner, Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olması nedeniyle tıp tarihi açısından ayrıcalıklı bir konum taşıdığını söyledi. Yıldırım Darüşşifası'nın 1399 yılına tarihlenmesi, yapının düzeni; ortasında avlu, 20 hasta odası, hekim ve eczacılar için odalar ile dershanesiyle kentin sağlık eğitim ve hizmet geleneğinin erken örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Civaner, Bursa'nın darüşşifalardan modern tıp kurumlarına uzanan yolculuğunun, insanlığın hastalığı anlama ve yaşamı koruma çabasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Panelde ayrıca kentin sağlık tarihine yalnızca teknik gelişmeler penceresinden bakılmaması; hastalığa, hekime, bilgiye ve toplumsal otoriteye ilişkin düşüncelerin zaman içinde nasıl değiştiğinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

etkinliğin organizasyonu ve gelecek planları:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın panel serisinin 700. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini, yıl içinde dil, mimari ve deprem gibi farklı konularda paneller gerçekleştirildiğini ve hukuk ile ticaret konularının da yer alacağını belirtti. Başkan Aydın, etkinliklerin bir kitapta toplanarak gelecek kuşaklara bir eser bırakılacağını vurguladı ve 700'üncü yıl etkinliklerinin planlandığı şekilde tamamlanacağını söyledi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin ise bir kentin tarihinin yalnızca anıtlar ve yönetici kadrolardan ibaret olmadığını; insanların yaşam biçimlerinin, hastalıklarla mücadelelerinin ve üretilen bilgilerin de o tarihin ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi. Firdin, tıp tarihine bakmanın geçmişle gurur duymaktan öte ders çıkarmak olduğunu ifade etti.

Panel, Bursa'nın 700 yıllık tarihi ve kültürel mirasını sağlık perspektifinden değerlendirdi; geçmişten günümüze tıp alanındaki gelişmeleri ortaya koydu ve geleceğe dönük bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek sona erdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEDİĞİ ‘700 YILDA BURSA TIBBI KONUŞUYOR’ PANELİNDE, BURSA’NIN OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E UZANAN SAĞLIK TARİHİ, SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE DENEYİMİ VE TIBBIN GELECEĞİ ELE ALINDI. ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE, BEYİN, YAŞAM VE BİLİM ÜZERİNE DE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.