çocuk şenliği etkinlikleri:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Boyabat Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği, ara tatili değerlendiren çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları ve kutu oyunlarıyla vakit geçirdi; organizasyon kapsamında katılımcılara çeşitli hediyeler de verildi.

proje tanıtımı:

Şenlik programı içinde, Boyabat Belediyesi’nin destekleriyle Boyabat Sosyal Yaşam Derneği tarafından yürütülen Özel Bireyler Üretiyor projesi tanıtıldı. Ziyaretçiler, özel bireylerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri ve yürütülen çalışmaları inceleme fırsatı buldu; proje, sergilediği üretim örnekleriyle dayanışma ve üretimi öne çıkarıyor.

belediye katılımı ve hedefler:

Etkinlik alanını ziyaret eden Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara ve eşi Nazan Kara, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Hasan Kara, ara tatilde ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarını; düzenlenen etkinliklerle çocuklara yönelik sosyal faaliyetleri artırmayı ve yürütülen proje aracılığıyla dayanışma ile üretimi desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Organizasyon ücretsiz olarak düzenlenirken, yapılan duyuruya göre Çocuk Şenliği hafta sonu da devam edecek, böylece daha fazla ailenin ve çocuğun etkinliklerden yararlanması hedefleniyor.

BOYABAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN ÇOCUK ŞENLİĞİ