Ümraniye kitap fuarı açıldı:

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Ümraniye Kitap Fuarı, "Kitap Vakti Geldi" sloganıyla okurlara kapılarını açtı. Etkinlik, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor ve Anadolu Yakası'nın en büyük kitap buluşması olarak tanımlanıyor. Fuara 100 yayınevi ve marka katılırken, yaklaşık 250 yazar okurlarla bir araya geliyor.

Fuarda program ve ziyaretçi olanakları:

Dokuz gün sürecek fuarda ziyaretçiler yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle karşılaşıyor. Standlarda on binlerce kitap sergileniyor; her yaştan okuyucuya yönelik başlıklar ve atölye çalışmaları programın ağırlıklı parçalarını oluşturuyor. Organizasyon, yayınevleri ve yazarların yanı sıra okullar ve gençlik grupları için de özel oturumlar planladı.

Fuar 29 Kasım'a kadar açık kalacak ve kitap meraklılarının stant gezmeleri, yeni kitapları keşfetmeleri ve sevilen yazarlarla doğrudan iletişim kurmaları amaçlanıyor.

Protokol konuşmaları ve öne çıkan mesajlar:

Fuar açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliğin yedinci kez düzenlendiğini vurgulayarak ilçede kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Başkan Yıldırım, konuşmasında "Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz" diyerek gençlerin okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı ve Ümraniye'de bu güne kadar açılan kütüphanelerin sayısının yedi olduğunu, sekizincinin yolda olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür-Sanat Politikalarından sorumlu Hüseyin Yayman ise konuşmasında kitap fuarlarının toplumsal aydınlanmadaki rolünü öne çıkardı. Yayman, Üstat Cemil Meriç'ten alıntı yaparak kitap ve sözün aydınlatıcı gücüne değindi ve dinin ilk emri olan "Yaradan Rabbinin adıyla oku" ifadesine atıf yaptı. Ayrıca kültür yatırımları bağlamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin önemini vurguladı ve büyük kütüphaneleri, şehirlerde gençlerin kaynaklara erişimini sağlayan hayati yapılar olarak tanımladı.

Onur konuğu ve kütüphane-vizyonu:

Fuarın onur konuğu eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez açılışta yaptığı konuşmada kitap medeniyeti temasını öne çıkardı. Görmez, sloganı değiştirerek "Kitabın vakti geçmez" ifadesini kullandı ve İslam medeniyetini "bir kitap medeniyeti" olarak tanımladı. Dijitalleşme ve yapay zekâ çağında kitap okuma ısrarının sürdürülebilmesi gerektiğini belirten Görmez, dijital araçların kitabın hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Görmez ayrıca okumaya dair üç boyutlu bir bakış önerdi: "Ezel ve ebet kitabımızı okumalıyız. İnsan bir kitaptır, insanı okumalıyız. Ve elbette kâinatı okumalıyız." Dijital ekran uygarlığının kitap medeniyetine alternatif olmaması gerektiğini, aksine desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve fuarın açılışı resmen gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

Yerel yönetim, yayınevleri ve kültür aktörlerinin iş birliğiyle düzenlenen fuarın, bölgedeki okuma kültürünü canlı tutması ve gençleri kitapla daha fazla buluşturması hedefleniyor.

KONUŞMALARIN ARDINDAN PROTOKOL ÜYELERİ KURDELE KESİMİYLE FUARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.