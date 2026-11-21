Kayseri Büyükşehir’den Genç KAYMEK bünyesinde kaynak kitap ve deneme sınavı desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile protokolün katılımıyla düzenlenen törenle, Genç KAYMEK’te LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere toplam 14.050 kaynak kitap dağıtıldı. Etkinlik Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi; program mehter gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Dağıtım ve deneme sınavı desteği:

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan kitap desteğinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 6.250 kitap LGS hazırlık grubundaki 8. sınıf öğrencilerine, 7.800 kitap ise YKS hazırlık grubundaki 12. sınıf ve mezun öğrencilere verildi. Ayrıca öğrencilerin sınav deneyimini artırmak amacıyla toplam 77.250 deneme sınavı imkânı sunuluyor; bu desteğin 20.000'i LGS, 56.250'si YKS, 1.000'i ise KPSS ve MEB-AGS hazırlığına ayrıldı.

Program, katılımcılar ve vurgular:

Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, il yürütme kurulu üyeleri, daire başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Büyükkılıç konuşmasında eğitime katkılarından dolayı hayırsever iş insanı Osman Ulubaş'a teşekkür etti ve KAYMEK’in şehrin önemli eğitim kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti.

Büyükkılıç gençlere hitaben, "Bizim amacımız sizlere faydalı olmak, sizleri yüreklendirmek. Geleceğimiz sizlerle güvende" sözlerini kullandı; milli ve manevi değerlere vurgu yaparak TEKNOFEST gençliğini ve belediyenin aldığı "Genç Dostu" ödülünü anımsattı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri tebrik etti ve eğitimin önemine değindi.

Öğrenci katılımı, hediyeler ve eğitim kapsamı:

Törende Genç KAYMEK öğrencileri Begüm Şahin, Sümeyye Korkmaz, Metehan Yıldırım, Selim Özkan, Müberra Ulaş ve Zeynep Defne Aktaş söz alarak aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti paylaştı. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç öğrencilere tablet hediye etme sözü verdi. Ayrıca sahneye davet edilen 20 öğrenciye (LGS grubundan 10, YKS grubundan 10) müfredatı kapsayan kitap setleri takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Genç KAYMEK çatısı altında LGS hazırlık gruplarında 1.250, YKS hazırlık gruplarında 1.300 öğrenciye doğrudan eğitim veriyor. Dördüncü sınıftan 12. sınıfa kadar uzanan programlar dahilinde toplam 6.068 öğrenci Genç KAYMEK hizmetlerinden yararlanıyor.

Kitap dağıtım töreninin ardından düzenlenen Sınav ve Motivasyon Semineri ile öğrencilere verimli çalışma yöntemleri, motivasyonu sürdürme ve hedefe odaklanma konularında yönlendirici bilgiler aktarıldı. Program, yetkililerin gençlere başarılı ve verimli bir eğitim yılı dileğiyle sona erdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ VE KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE BİRLİKTE GENÇ KAYMEK BÜNYESİNDE LGS VE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE 14 BİN 50 KAYNAK KİTAP DAĞITTI. GENÇLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA 77 BİN 250 DENEME SINAVIYLA DA DESTEK SUNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GENÇ KAYMEK ÇATISI ALTINDA 6 BİN 68 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYOR. BÜYÜKKILIÇ, "BİZİM AMACIMIZ SİZLERE FAYDALI OLMAK, SİZLERİ YÜREKLENDİRMEK. GELECEĞİMİZ SİZLERLE GÜVENDE" DEDİ.