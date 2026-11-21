Rizespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabaka Diyarbakır statında oynandı ve temposu yüksek karşılıklı ataklara sahne oldu.

ilk yarı detayları:

Maçın tek golü 19. dakikada geldi. Taylan ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Amed savunması topu uzaklaştıramadı; Ali Sowe dönerek yaptığı vuruşla kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 0-1'e getirdi. Bu golun ardından Amed toparlanma çabası gösterse de ilk yarıda beraberliği sağlayacak ters bir atak kaydedilemedi.

kadrolar ve hakemler:

Amed Sportif Faaliyetler ilk 11'i: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Orak, Rayan Lutin, Dia Saba, Yira Sor, Gift Orban. Teknik direktör: Besnik Hasi. Yedekler arasında Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Berk Kızıldemir yer aldı.

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Taylan Antalyalı, Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe. Teknik direktör: Recep Uçar. Yedekler: Efe Doğan, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Dal Varesanovic, Umut Erden, Gennaro Borrelli, Emirhan Yılmaz, Albert Lustin Doicaru, Modibo Sagnan, Emrecan Bulut.

Hakem triosu Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay şeklindeydi. Maçta görülen sarı kartlar arasında Zafer Görgen ve Ahmed Kutucu yer aldı. Gollü ilk yarının ardından her iki takım da ikinci yarıda taktiksel değişikliklerle sahaya çıkacak.

İlk yarı değerlendirmesi olarak, Rizespor'un golü savunma zaafından yararlanarak geldi; Amed'in ikinci yarıda daha organize bir savunma ve hızlı kanat ataklarıyla dengeyi araması bekleniyor. İkinci yarı, skoru değiştirecek hamlelerin yapılacağı bir dönemeç olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.