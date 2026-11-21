Elazığ’da 7. kitap fuarı kapılarını açtı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı, kültür ve edebiyat tutkunlarını Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi. Fuara ilk günden yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, stantlarda kitapları inceleyip yazarlarla sohbet etme imkânı buldu. Organizasyonda 90 yayınevi ve 150’ye yakın ulusal ve yerel şair ile yazar yer alıyor.

Organizasyon ve katılımcılar:

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde düzenlenen fuar, şehrin kültür hayatına katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar, 29 Kasım Pazar akşamına kadar her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Belediye, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sunacağını açıkladı. Standlarda birbirinden farklı türlerde binlerce kitap bulunurken, imza günleri ve söyleşiler de programın dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Başkan Şerifoğulları, fuarın kentte düzenlenen çok sayıda fuardan en çok keyif aldıkları etkinliklerden biri olduğuna dikkat çekti ve 'Elazığ’ımızda okuma kültürünün artmasını, gençlerimizin kendilerini geliştirmesini çok önemsiyoruz' diye konuştu. Ayrıca organizasyonda emeği geçen belediye personeline, fuarcılık şirketine ve kent konseyi yetkililerine teşekkür etti.

Okurlar ve yazarların buluşması:

Fuara gelen çocuklar ve aileler stantlarda yoğunluk oluşturdu. 9 yaşındaki Burak Ali Yegen fuarı çok beğendiğini söyleyerek 'Fuar çok güzel, burada her kitap var. Ben buradan birkaç tane kitap aldım, hepsini de çok beğendim' dedi. Bir diğer küçük ziyaretçi Muhammed Efe Aydın ise 'Burada ne arasanız var, bütün kitap çeşitleri var. Kutu oyunları bile var' ifadelerini kullandı.

Yazarlar da fuarın önemine vurgu yaptı. Talat Özer, 'Kitaplar, insanlığın sesi olarak dünyaya yankılanan en büyük güzellikler' diyerek etkinliğin çocukların geleceğine kattığı umuttan söz etti. Özer aynı zamanda Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür Müdürü Mehmet Karaaslan ve Basın Müdürü Murat Ergen'e katkıları için teşekkür etti.

Fuar, farklı yaş gruplarından okurları bir araya getirirken öğrencilerin kitaplarla daha fazla buluşması hedefini de ön plana çıkarıyor. Programdaki söyleşiler, atölye ve imza günleri; okuyucu-yazar etkileşimini güçlendirerek kentin edebiyat iklimine canlılık katıyor.

Organizatörler, fuarın hafta boyunca sürmesini ve Elazığlıların Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne aileleriyle birlikte gelip kitapların atmosferini deneyimlemelerini bekliyor. Ziyaretçiler, fuarın sunduğu çeşitlilik sayesinde hem aradıkları eserleri buluyor hem de yeni yazarlarla tanışma fırsatı yakalıyor.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI