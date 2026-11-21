Mozaik renkleri Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları sanatla bir araya geldi. Etkinlik, hem yaratıcı uğraşlara vakit ayırma hem de sosyal destek amaçları taşıdı.

Atölye detayları:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile KAMEK iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, usta öğreticiler eşliğinde mozaik sanatının temel teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, seramik ve cam parçalarını kullanarak kompozisyon oluşturma ve malzemeyi düzenleme süreçlerini deneyimledi.

Atölyenin teması olarak Kahramanmaraş'ın simgelerinden esinlenen uğur böceği figürleri seçildi. Bu yaklaşım, çocukların hem yöresel bir sembolle bağlantı kurmasını hem de kişisel tasarımlar geliştirmesini sağladı.

Çocuklara verilen imkan ve sonuçlar:

KAMEK Mesleki Eğitim Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, etkinlikle şehit ve gazi çocuklarını sanatla buluşturduklarını belirtti. Sofioğlu, çocukların ürettikleri mozaik uğur böceklerini evlerine götürüp odalarında kullanabileceklerini ifade ederek çalışmanın hem beceri kazandırma hem de moral desteği sağlama hedefi taşıdığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcılara uygulanabilir el becerileri kazandırmanın yanı sıra grup içinde paylaşım ve özgüven geliştirme fırsatı sundu. Usta öğreticiler tarafından yönlendirilen çalışmalar, çocukların kendi eserlerini ortaya koymalarına olanak verdi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CAHİT ZARİFOĞLU ÇOCUK SANAT MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI, USTA ÖĞRETİCİLER EŞLİĞİNDE MOZAİK ÇALIŞMASI YAPARAK UĞUR BÖCEĞİ FİGÜRLERİ OLUŞTURDU.