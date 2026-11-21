Gaziosmanpaşa adalet sarayı açılışında verilen mesajlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Yapımı geçen yıl tamamlanan yapı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlık yetkilileri, hakim ve savcılar ile adliye personelinin katıldığı törenle hizmete girdi. Gürlek, adliyelerdeki fiziki ve teknolojik yenilenmenin vatandaşın adalet arayışına doğrudan etkisi bulunduğunu vurguladı.

adliyelerde dönüşüm ve dijitalleşme:

Bakan Gürlek, adliyelerin uzun süren dava süreçleri ve çözülmemiş dosyalar gibi kronik sorunlarla anıldığı geçmiş dönemi hatırlatarak, bugün geldiğimiz noktayı anlattı. Açıklamasında, adliyelerin teknolojik yatırımlarla donatıldığını, personel eksikliklerinin büyük ölçüde giderildiğini ve halk için insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğunu bildirdi. Vatandaşların yargısal bilgilere anında erişebilmesi için kurulan Alo Adalet 135 hattı ve dijital kolaylıkların süreçleri hızlandırdığına dikkat çekti.

Gürlek ayrıca kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı hâle getirildiğini ve bunun neticesinde failli meçhul olayların ve çözülemeyen davaların aydınlatıldığı bir aşamaya gelindiğini söyledi. Geçmişte adliyelerin önlerinin arzuhalcilerle dolduğu, burada bir kargaşa yaşandığı anımsatılarak, yeni düzenlemelerin hem fiziksel düzen hem de işlem kolaylığı sağladığı vurgulandı.

Yapılan planlamalara göre, 2027 yılı sonuna kadar toplam 15 projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor ve bunlardan 5’inin yatırım planı onaylanmıştır. Bu projelerin adliyelerin kapasitesini ve hizmet kalitesini artıracağı belirtildi.

suçla mücadele, yatırımlar ve toplum güvenliği:

Konuşmasında suç örgütleri ve uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmalara da değinen Gürlek, bu mücadeleyi tavizsiz sürdürdüklerini ifade etti. Gençleri, çocukları ve aileleri suç şebekelerinin etkisinden korumanın önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Bakan, uyuşturucu ve türevlerinin milli güvenlik boyutunda ele alındığını söyledi.

Gürlek, suç örgütlerinin teknolojiyi kötüye kullanarak alternatif finans kaynaklarına yöneldiğini, bu nedenle kurumlar arası eşgüdüm ve istikrarın önemine işaret etti. İstanbul özelinde yapılan yatırımlara değinerek, görevdeki dönemlerinde Aziz İstanbul’a 26 adet yatırım projesi kazandırıldığını aktardı ve temel yatırımların suçla mücadeledeki etkinliği artırdığını belirtti.

Adalet hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında Diyarbakır, Iğdır, Mardin gibi illerde yapılan programlarla vatandaşların huzur ve kardeşlik duygusunun güçlendiği, bölgelerdeki sosyal hayatın adli meselelerden ziyade şenliklerle canlandığı ifade edildi. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye hedefi ve toplumsal birlik vurgusu konuşmanın önemli unsurları arasında yer aldı.

Bakan Gürlek ayrıca yeni bir anayasa ihtiyacına dikkat çekti ve bunun demokratik, özgürlükçü ve milletin çıkarlarına hizmet eden bir metin olması gerektiğini söyledi. Gürlek'e göre yeni anayasa, toplumsal mutabakatı ve sürdürülebilir hukuk anlayışını sağlam temele oturtacak elzem bir gereksinimdir.

Tören ve açıklamalar, hükümetin adalet altyapısına yaptığı yatırımların hem kurumların kapasitesini hem de vatandaşların hak arama imkanlarını yeniden şekillendirme hedefiyle örtüştüğünü gösterdi. Bakanın mesajı, adalet hizmetlerinin hızlanması ve çözülmemiş dosyaların aydınlatılması yönünde kararlı bir dönüşüm vaadi oldu.

GAZİOSMANPAŞA ADALET SARAYI’NIN RESMİ AÇILIŞI, BUGÜN DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AÇILIŞ TÖRENİNE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK İLE HAKİM SAVCI VE ADLİYE PERSONELLERİ KATILDI.