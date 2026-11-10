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Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesi için model oldu

Özbek heyet, Bursa Demirtaş'taki çamur yakma teknolojisini inceledi; sistemin Fergana'daki arıtma tesisinde uygulanması ve 2027'de sözleşme hedefleniyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesi için model oldu

Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesine örnek oluyor

Özbekistan’ın Fergana vilayetinde planlanan atık su arıtma projesi kapsamında, Özbek heyet Bursa’ya gelerek Demirtaş’taki katı atık tesisini ziyaret etti ve atık çamuru yakma teknolojisini yerinde inceledi. İncelemelerin, Fergana’da kurulması hedeflenen tesiste bu teknolojinin uygulanabilirliğini değerlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Ziyaretin amacı ve inceleme kapsamı:

Heyetin ziyaret ettiği tesis, Demirtaş Sanayi Bölgesindeki katı atık uygulamalarının örneklendiği bir merkez olarak gösterildi. Burada sunulan sistemin çalışma prensipleri heyete aktarıldı; teknik sunumlar ve yerinde uygulama gösterimleriyle teknoloji tanıtıldı. Yetkililer, incelemelerin teknolojinin sahada nasıl işlediğini görmek ve olası entegrasyon detaylarını tartışmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

İş birliği detayları ve takvim:

CDG Mühendislik yetkilisi Çağlar Özer, Fergana vilayetinde mühendislik faaliyetleri yürüttüklerini ve İneva firması ile elektrik ve otomasyon alanlarında iş birliği içinde olduklarını aktardı. Özer, atık çamurlarının yakılmasına yönelik teknolojinin Fergana’da kurulması planlanan yeni atık su arıtma tesisinin çıkış bölümüne entegre edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ziyaretin ardından ekiplerin Özbekistan’a dönerek projeyi detaylandıracağı, projelendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Sürecin olumlu ilerlemesi halinde sözleşmenin 2027 yılında imzalanmasının hedeflendiği ifade edildi.

ÖZBEKİSTAN’IN FERGANA VİLAYETİNDE YAPILMASI PLANLANAN ATIK SU ARITMA PROJESİ KAPSAMINDA...

ÖZBEKİSTAN’IN FERGANA VİLAYETİNDE YAPILMASI PLANLANAN ATIK SU ARITMA PROJESİ KAPSAMINDA, ÖZBEKİSTAN’DAN BURSA'YA GELEN HEYET DEMİRTAŞ'TAKİ KATI ATIK TESİSİ'Nİ ZİYARET EDEREK ATIK ÇAMURU YAKMA TEKNOLOJİSİNİ İNCELEDİ. TEKNOLOJİNİN FERGANA’DA KURULACAK TESİSTE UYGULANMASI PLANLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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