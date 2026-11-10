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İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

İnegöl'de yolda uçamayan martıyı aracına alan Vasıf Yenier, kuşu pişmiş tavukla besleyip belediye bakım merkezine teslim etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Aslı Han

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda uçamayan bir martıyı fark eden sürücü, kuşu aracına alıp besledikten sonra yetkililere teslim etti. Olay, Alanyurt Yeni Mahalle'de gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Seyir halinde olan Vasıf Yenier, yol kenarında hareket edemeyen bir martı gördü ve aracını durdurdu. Yanına giderek kuşu nazikçe araca alan Yenier, martının aç olduğunu fark etti ve yanında taşıdığı pişmiş tavuk ile kuşu besledi.

Yenier, kuşun kanatlarından yaralandığını tespit etti ve tedavi için kısa sürede harekete geçti. İlk müdahalesini kendi imkanlarıyla yapan vatandaş, ardından martıyı belediye ekiplerine ulaştırdı.

teslim ve bakım süreci:

Yaralı martı, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek görevlilere teslim edildi. Yetkililer, kuşun bakım ve tedavi işlemleri için çalışma başlattı ve durumunun takip edileceğini bildirdi.

Vatandaşın duyarlı davranışı, hem bölge sakinleri hem de sosyal medyada takdir topladı. Olay, küçük bir müdahalenin yaralı bir canlının hayatında belirleyici fark yaratabileceğini gösterdi.

Hem martının sağlık durumu hem de yürütülecek tedavi süreci hakkında yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor. Bu tür müdahalelerin doğru yönlendirilmesi için yetkililere haber verilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YOLDA BULDUĞU YARALI MARTIYI ARACINA ALAN DUYARLI VATANDAŞ, KUŞU...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YOLDA BULDUĞU YARALI MARTIYI ARACINA ALAN DUYARLI VATANDAŞ, KUŞU BESLEDİKTEN SONRA BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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