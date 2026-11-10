Kahramanmaraş büyükşehir'den ilçelere 302 konteynerle temizlik desteği

Konteyner dağıtımı başladı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle temin edilen 302 adet çöp konteynerini ilçe belediyelerine dağıtımına başladı. Çalışma, şehir genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Beklenen etkiler:

Dağıtılan konteynerlerle yerleşim alanlarında atıkların daha sağlıklı şartlarda muhafazası hedefleniyor. Bu sayede çöp toplama işlemlerinin verimli yürütülmesi, sokak ve cadde temizliğinin kolaylaşması ile çevre kirliliğinin azalması bekleniyor. Yetkililer, konteyner sayısının toplama süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Kurumlar arası iş birliği sürecek:

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini korumak ve ilçe belediyelerinin temizlik altyapısını güçlendirmek adına kurumlar arası iş birliğinin ve destek projelerinin devam edeceğini bildirdi. Uygulamanın sahadaki etkileri takip edilecek ve ihtiyaç doğrultusunda ilave destekler değerlendirilecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE TEMİN EDİLEN 302 ADET ÇÖP KONTEYNERİNİ İLÇE BELEDİYELERİNE DAĞITMAYA BAŞLADI.