Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

soğuk hava ve kar yağışı:

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar gece boyunca hissedildi. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yer yer yoğunlaşırken, Sarıgüzel Yaylası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gece sıcaklıkları birçok merkezde sıfırın altına indi.

ilçe merkezlerindeki ölçümler:

Kayıtlara göre bölgenin en soğuk merkezi Göksun oldu; burada sıcaklık eksi 6,9 dereceye kadar düştü. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken, Akarca mevkiinde eksi 5,5 derece, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü.

Dondurucu soğuklar günlük yaşamı etkiledi; Elbistan’da park halindeki araçların camlarının buz tutması gözlendi. Bununla birlikte Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık eksi 5,3 derece olarak kaydedildi, Nurhakta ise termometreler eksi 4,7 dereceye geriledi.

Yetkililer ve Meteoroloji, özellikle yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar açısından dikkatli olunması gerektiğini bildiriyor. Bölgedeki soğuk hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğiyle ilgili güncel veriler takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN KUZEY İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE TERMOMETRELER SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ. BÖLGENİN EN SOĞUK YERİ SIFIRIN ALTINDA 6,9 DERECE İLE GÖKSUN OLDU.