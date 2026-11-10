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Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde dondurucu soğuklar ve kar etkili oldu; Meteoroloji verilerine göre Göksun eksi 6,9 dereceyle en soğuk yer oldu, yaylalar kaplandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

soğuk hava ve kar yağışı:

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar gece boyunca hissedildi. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar yer yer yoğunlaşırken, Sarıgüzel Yaylası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gece sıcaklıkları birçok merkezde sıfırın altına indi.

ilçe merkezlerindeki ölçümler:

Kayıtlara göre bölgenin en soğuk merkezi Göksun oldu; burada sıcaklık eksi 6,9 dereceye kadar düştü. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken, Akarca mevkiinde eksi 5,5 derece, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü.

Dondurucu soğuklar günlük yaşamı etkiledi; Elbistan’da park halindeki araçların camlarının buz tutması gözlendi. Bununla birlikte Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık eksi 5,3 derece olarak kaydedildi, Nurhakta ise termometreler eksi 4,7 dereceye geriledi.

Yetkililer ve Meteoroloji, özellikle yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar açısından dikkatli olunması gerektiğini bildiriyor. Bölgedeki soğuk hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğiyle ilgili güncel veriler takip ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN KUZEY İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE TERMOMETRELER SIFIRIN...

KAHRAMANMARAŞ’IN KUZEY İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE TERMOMETRELER SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ. BÖLGENİN EN SOĞUK YERİ SIFIRIN ALTINDA 6,9 DERECE İLE GÖKSUN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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