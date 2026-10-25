Bursa'nın fetih hikâyesi Panorama 1326 ile milyonlara ulaştı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Bursa’nın 700 yıllık fetih ruhunu günümüze taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle kentin öne çıkan kültür ve turizm merkezleri arasına girdi. Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren müze, özgün mimarisi ve panoramik anlatımıyla tarih meraklılarının uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Ziyaretçi ve etkinlik yoğunluğu:

Müze, açıldığı günden bu yana 3 milyon 886 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Haftalık ortalama 11 bin 549 kişiyi konuk eden Panorama 1326, kente gelen turist ve yerel ziyaretçilerin başlangıç duraklarından biri haline geldi. Kurum, sergilerden söyleşilere, sanatsal etkinliklerden kültürel buluşmalara kadar uzanan kapsamıyla bugüne kadar 1.471'i aşkın organizasyona ev sahipliği yaptı ve farklı yaş gruplarından binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Panoramik eser ve anlatım biçimi:

Müzenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, üç boyutlu panoramik resmin sergilendiği küre alanı. Bu bölüm, Bursa’nın fethedildiği 6 Nisan 1326 gününü canlandırıyor ve dönemin yaşamını ayrıntılarıyla yansıtıyor. Rehber Zeynep Boz, panoramik eserin hazırlanış sürecini ve sunduğu deneyimi şu sözlerle aktarıyor: "Burası Bursa’nın fethedildiği 6 Nisan 1326 tarihini tasvir ediyor. Altısı Türk, biri Azerbaycanlı ve biri Ukraynalı olmak üzere sekiz ressam tarafından beş yılda tamamlanan üç boyutlu bir resim çalışması görüyoruz. Eserde 10 binin üzerinde insan ve hayvan figürü bulunuyor. Osmanlı ve Bizans halkını bir arada görüyoruz. Dönemin kılık kıyafetleri ve sosyal yaşamı bütün ayrıntılarıyla resme yansıtıldı. Bursa, 23 yıllık kuşatmanın ardından barış yoluyla fethedildiği için burada savaş sahneleri bulunmuyor. Bunun yerine aydınlık bir bahar mevsimi canlandırılıyor. Atların koşuşturması, su ve kuş sesleriyle ziyaretçilerimiz kendilerini o dönemin atmosferinde hissedebiliyor."

Boz, hafta sonları yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, müzenin yurt içi ve yurt dışından çok sayıda tur grubunu ağırladığını ve ziyaretçilere genellikle gezilerine burada başlayıp sonra günümüz Bursa’sını keşfetmeye devam ettiklerini belirtiyor. Panoramik eser, hem akademik ilgi hem de halkın merakını çeken bir anlatım sunuyor.

Ziyaretçi deneyimleri:

Müzeyi gezenler, üç boyutlu panoramik eserin gerçekçi anlatımından ve döneme ait ayrıntılardan etkilendiklerini söylüyor. Ziyaretçiler, Osmanlı kuruluş dönemine dair bir dönemi böylesine kapsamlı ve duyusal öğelerle hissederek tanımanın unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguluyor. Sesler, hareketli sahneler ve ayrıntılı tasvirler, izleyicilerin kendilerini 1326 yılının atmosferinde hissetmelerini sağlıyor.

Sonuç olarak, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sayıların ötesinde kentin tarih belleğine yaptığı katkıyla kültür turizminin canlı bir merkezine dönüştü; ziyaretçi sayıları ve etkinlik çeşitliliği bu dönüşümün somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

BURSA’NIN 700 YILLIK FETİH RUHUNU GÜNÜMÜZE TAŞIYAN PANORAMA 1326 BURSA FETİH MÜZESİ, YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZLERİ ARASINDA YER ALDI.