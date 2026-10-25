Adıyaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da kavşakta çarpışma:

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi ile Arzum Kent Caddesi kesişiminde, üzerinde Özgür Barış G. idaresindeki 02 AFM 238 plakalı motosiklet ile Adalet Ö. idaresindeki 02 ADU 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik soruşturma yetkililerce yürütülüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.