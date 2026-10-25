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Rektörden Karnas projesine tebrik: mukarnasla yeniden yorumlanan ana sahne üçüncülük kazandı

Karnas takımı TEKNOFEST 2026 Ana Sahne Tasarımları'nda üçüncü oldu; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ekibi makamında tebrik etti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: İrem Özkan

Rektörden Karnas projesine tebrik: mukarnasla yeniden yorumlanan ana sahne üçüncülük kazandı

Ziyaret ve tebrik:

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması - Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde elde ettikleri üçüncülük ödülü dolayısıyla Balıkesir Üniversitesi öğrencileri makamında ağırlandı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, başarıyı kazanan ekip ile proje danışmanlarını kabul ederek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, ödül alan ekipten Diana Pantyushina ve Hatice Ece Kaya ile danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ağan hazır bulundu. Toplantıda ayrıca BAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Yıldız ile T3 Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi ve BAÜN Teknofest Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan Tanaydın yer aldı.

Projenin tasarım yaklaşımı:

Karnas takımı tarafından geliştirilen ana sahne tasarımında, Türk-İslam mimarisinin belirgin öğelerinden biri olan mukarnas çağdaş sahne diline dönüştürüldü. Projede, altı köşeli yıldız geometrisi ve baklava mukarnas motifi temel alındı; bu öğeler mekânsal ve modüler bir sistem kurmak üzere yeniden yorumlandı.

Geleneksel mimari miras, projede ışık, gölge, derinlik ve mekânsal geçiş imkanlarıyla birleştirilerek çağdaş bir sahne deneyimine dönüştürüldü. Tasarım, hem estetik hem de işlevsel bir öneri sunarak yarışma jürisi tarafından üçüncülüğe layık görüldü.

Akademik ve kurumsal yankı:

Rektörlük ziyaretinde yapılan kutlama, üniversite yönetiminin öğrenci projelerine verdiği desteğin somut bir göstergesi olarak kayda geçti. Ekip ve danışmanlarının çalışması, hem fakülte hem de yerel temsilcilik tarafından memnuniyetle karşılandı ve proje ekibine başarı dilekleri iletildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, REKTÖR PROF. DR. YÜCEL OĞURLU&#039;YU MAKAMINDA...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, REKTÖR PROF. DR. YÜCEL OĞURLU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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