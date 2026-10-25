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Kanlıca mantarı bereketi Beypazarı'nın yükseklerinde

Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı; ağaç diplerinde yoğun görülen mantarlar yöre halkınca lezzeti için toplanıyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kanlıca mantarı bereketi Beypazarı'nın yükseklerinde

Hasat başladı:

Ankara'nın yüksek kesimlerinde, özellikle Beypazarı ilçesinin yüksek mevkilerinde kanlıca mantarı hasadı başladı. Bölge genelinde ağaç diplerinde yoğun şekilde görülen mantarlar, toplayıcıların ilgi odağı oldu.

Toplama ve ilgi:

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mantarların bereketinden faydalanarak toplamaya başladı. Lezzetiyle bilinen bu mantar, yöre halkı ve ziyaretçiler tarafından her yıl yoğun ilgi görüyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da kanlıca mantarı, vatandaşların rotası haline geldi ve mevsim boyunca toplama faaliyetleri devam ediyor.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE YETİŞEN KANLICA MANTARLARININ HASADI...

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE YETİŞEN KANLICA MANTARLARININ HASADI BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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