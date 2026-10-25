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Fethiye'de motokros sezonu nefes kesen finallerle noktalandı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın finali Fethiye Akdeniz Offroad Park'ta yapıldı; 50-450 cc arası beş kategoride sporcular şampiyonluk için yarıştı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fethiye'de motokros sezonu nefes kesen finallerle noktalandı

sezon finali fethiye'de hızlandı:

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Fethiye'de devam ederek sezonu noktalıyor. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta düzenlenen organizasyonda sporcular 50 cc'den 450 cc'ye kadar uzanan kategorilerde mücadele ediyor. Cumartesi günü ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan programın ardından bugün ikinci yarış oturumları yapılıyor.

parkurun zorlukları ve pist performansı:

Akdeniz Offroad Park'taki zorlu etaplar, sporcuların hız ve teknik becerilerini ön plana çıkarıyor. 50 cc, 65 cc, 85 cc, 125 cc ve 450 cc kategorilerinde sürücüler atlama, viraj alma ve denge gerektiren bölümlerde hünerlerini sergiliyor. Parkurun farklı bölümleri yarışların temposunu etkilerken sıralama turlarının sonucu final mücadelelerini belirlemede kritik rol oynuyor.

şampiyonluk mücadelesi ve izleyici ilgisi:

Motokros tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her kategori için sezonun şampiyonları bu final ayağının ardından netleşecek. Organizasyon boyunca hem sporcular hem de ekipler şampiyonluk hesapları yaparken, izleyiciler de kıyasıya yarışlara tanıklık ediyor. Günün ikinci yarışları tamamlandığında, sezonun kazanan isimleri açıklanacak ve Fethiye'deki finale ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

FETHİYE’DE ADRENALİN DOLU YARIŞ

FETHİYE’DE ADRENALİN DOLU YARIŞ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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