Altınova ek hizmet binasında tatbikat:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi amacıyla Altınova Ek Hizmet Binası'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Binada görev yapan personel, senaryo gereği ilan edilen acil durumda dakikalar içinde güvenli şekilde boşaltıldı ve belirlenen toplanma alanına intikal etti.

Tatbikatın işleyişi:

Tatbikat, Afet İşleri ve Risk Yönetimi birimine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü personelinin görev aldığı binada her birimin görev bölgesi doğrultusunda hızlı ve düzenli tahliye uygulandı.

Saha değerlendirmesi ve bilgilendirme:

Tatbikatı koordine eden AKOM personeli, toplanma alanında tahliye hızı ve kurum içi koordinasyona ilişkin saha değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme sonrası çalışanlara uygulama hakkında geri bildirim verildi ve olası geliştirilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK AMACIYLA YAPTIĞI TAHLİYE TATBİKATLARINA ALTINOVA EK HİZMET BİNASI’NDA DEVAM ETTİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA