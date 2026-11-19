Görüntüler

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayında kaydedilen görüntülerde, gri balıkçıl (Ardea Cinerea)ın kurbağa avlamaya çalıştığı anlar yer aldı. Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Hüseyin Ersöz tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde kuşun yakaladığı kurbağayı yutmaya çalıştığı, başarılı olamayınca canlıyı tekrar suya bıraktığı görüldü.

Ezine Çayı'nın ekolojik önemi:

Ezine Çayı, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinden geçerek bölgenin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor. Göçmen ve dere kuşları başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan çay, kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar geniş bir ilgi alanı sağlıyor ve zaman zaman koruma altında olan türlerin görüntülenmesine olanak tanıyor.

Davranış gözlemi ve kayıtların önemi:

Görüntüler, yırtıcı kuşların beslenme davranışlarına dair somut bir gözlem sunuyor. Gri balıkçıl genellikle avını bütün olarak yutar; ancak bu kayıt, yakalanan kurbağanın yutulamaması durumunda kuşun canlının hayatını kurtarır nitelikte suya geri bırakabildiğini gösteriyor. Böyle anların belgeye alınması, hem doğa meraklıları hem de yerel koruma bilinci için değer taşıyor.

Gözlem ve fotoğraflar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin görünürlüğünü artırırken, yerel halk ve ziyaretçiler için de doğaya ilişkin farkındalığı güçlendiriyor. Kayıtlar, kuş davranışlarını takip eden uzmanlar ile amatör gözlemciler arasında paylaşılabiliyor ve Ezine Çayı'nın ekolojik değerine dikkat çekiyor.

Gri balıkçıl kuşun kurbağa avlamaya çalıştığı anlar kamerada