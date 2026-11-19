Operasyonun ayrıntıları:

Denizli'de polis ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile satışına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda depo ve araçta bin litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve yargı süreci:

Savcılık tarafından yürütülen işlemler sonucunda şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında işlem yapılan kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların, kaçak ve sahte alkolün toplum sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle öncelik taşıdığı belirtildi.

DENİZLİ'DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN KAÇAK VE SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI.