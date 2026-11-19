Keloğlan sahnede: tatilde tiyatro sürprizi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14-22 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem birinci ara tatilinde çocuklara sürpriz bir etkinlik sundu. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sergilenen tek perdelik oyun, Karadut Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi ve minikler ile ailelerinin yoğun ilgisini çekti.

Masalların eğitici rolü:

Programın açılışında konuşan Başkan Yalçın, çocukları geleneksel kahraman Keloğlan'ın güncel bir yorumuyla buluşturduklarını belirterek: "Masalların çocukların gelişiminde çok önemli yeri vardır. Çocukların özgüvenini artırır, kelime dağarcığını geliştirir, güzel Türkçemizi daha iyi kullanmalarını sağlar ve iletişim becerilerine katkıda bulunur. Geleneksel masallarımızı hem okumak hem de izlemek ayrı bir güzellik katıyor. Yarıyıl tatilinde de yine bir araya geleceğiz." dedi. Yalçın ayrıca Karadut Şehir Tiyatrosu'nun çocuklara ve gençlere yönelik eğitim çalışmalarına değinerek, tiyatro eğitimi alan gençlerin ders vererek deneyim kazandıklarını ve öğrendiklerini sahneye taşıdıklarını vurguladı.

Keloğlan'dan çevre ve sağlık mesajları:

Fevzi Günenç'in yazdığı, Atabey Barış'ın yönettiği "Keloğlan Keleş Oğlan-Çevre Dostu Keloğlan İş Başında" adlı oyunda Keloğlan ile sevimli eşeğinin maceraları çocukları kahkahaya boğdu. Oyuncuların zaman zaman seyircilerin arasına girerek sahneledikleri bölümler gösteriye ayrı bir renk kattı.

Oyunun eğlenceli sahneleri arasına yerleştirilen mesajlarla çocuklara cep telefonu bağımlılığının zararları, plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevrenin korunması gibi konularda öğretici bilgiler verildi; böylece minikler tiyatronun keyfini çıkarırken günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konularda farkındalık kazandı.

Gösterinin sonunda Başkan Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek çocuklarla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Talas Belediyesi'nin ara tatil hediyesi olan bu tiyatro buluşması, çocukların yüzünde tebessüm bırakarak hafızalarında güzel bir tatil anısı olarak yer etti.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDAKİ BİRİNCİ DÖNEM BİRİNCİ ARA TATİLİNDE ÇOCUKLARA TİYATRO SÜRPRİZİ YAPTI. TALAS BELEDİYESİ KARADUT ŞEHİR TİYATROSUNUN SAHNELEDİĞİ "KELOĞLAN KELEŞ OĞLAN-ÇEVRE DOSTU KELOĞLAN İŞ BAŞINDA" ADLI OYUN, MİNİK İZLEYİCİLERE HEM EĞLENCELİ HEM DE ÖĞRETİCİ ANLAR YAŞATTI.