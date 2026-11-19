Rekolte ve piyasa durumu:

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana bu yıl narenciye üretiminde yüksek rekolte bekliyor. Kent genelinde portakal 670 bin ton, mandalina 1 milyon 165 bin ton ve limon 710 bin ton rekolte tahmin ediliyor. Hasadın bolluğu pazara yansıdı; şu anda portakalın dalında kilogramı 5-6 lira, mandalinanın kilogramı 1-2 lira arasında alıcı buluyor. Öte yandan mayer cinsi limon için alıcı bulunamaması üreticinin gelir beklentisini baltalıyor.

İhracatın kesilmesi ve sonuçları:

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz’de gemilerin hedef alınması sonucu gemi trafiği önce kapandı, ardından kademeli ve sınırlı olarak açıldı. Bu durum nedeniyle narenciye ürünlerinin ihracı uzun süreli aksadı. Yurtiçi talebin sınırlı olduğu dönemde ihracatın durması, arz fazlası yaratınca tonlarca ürün hasat edilmeden ağaçlarda kaldı. Ürünlerin ağaçta bekletilmesi kalite ve ticari değer kaybına yol açarken, çiftçiler için ekonomik kayıp büyüyor.

Çiftçi ve oda başkanının değerlendirmesi:

50 dönümlük bahçesindeki ağaçları kestiğini aktaran çiftçi Necati Polat, savaşın ve gemi trafiğinin durmasının üreticileri mağdur ettiğini belirtti. Polat, erken olgunlaşan mandalina türlerinin iç piyasada tüketilemediğini, savaşı bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini ifade etti. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’nın Türkiye narenciye üretimindeki payına dikkat çekti: Türkiye narenciye üretiminin yüzde 41’inin Adanadan karşılandığını söyledi. Doğan, ilde ağustos ayından mayıs ayına kadar hasat yapıldığını, Karadeniz’deki kısıtlı gemi trafiği nedeniyle erkenci limon ve mandalinaların ağaçta kaldığını belirtti. Geççi mandalina ve portakalde gemi trafiğinin yavaş da olsa açılmasının bir umut ışığı sunduğunu vurguladı, ancak erkenci ürünlerin çoğunun halen alınmadığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN ADANA'DA BU SENE NARENCİYE ÜRÜNLERİNDE BOLLUK YAŞANIYOR.