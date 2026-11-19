Trump, Putin ve Xi'nin üçlü görüşmesinden çıkan nükleer mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede nükleer silahlar konusunda ortak hareket çağrısında bulundu. Trump, görüşmede nükleer tehditlerin ele alınması gerektiğini vurgulayarak, özellikle İran konusu üzerinde durdu.

görüşmenin odağı:

Trump, görüşmede açık biçimde, "Nükleer silah konusunda bir araya gelmeliyiz. İran’da bunu yapıyoruz. İran’ın nükleer silahının olmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı. Bu sözler, üç lider arasında nükleer caydırıcılık ve yayılmanın sınırlandırılmasına dair bir mutabakat arayışının sinyali olarak değerlendiriliyor.

diplomatik yansımalar:

Açıklama, üç büyük gücün nükleer konularda koordinasyon gerekliliğine dikkat çektiğini gösteriyor. Trump’ın İran vurgusu, nükleer yayılmayı önlemeye yönelik politikaların tartışılacağını işaret ediyor; ancak bu tür üçlü görüşmelerin somut adımlara dönüşmesi diplomatik süreç ve ayrıntılı müzakereler gerektirir.

Genel olarak; liderlerin ortak platformda nükleer riskleri gündeme getirmesi, bölgesel güvenlik ve uluslararası denetim mekanizmalarının önemini yeniden ön plana çıkarıyor. Açıklamanın uygulamaya nasıl yansıyacağı, tarafların takip eden diplomatik adımlarına bağlı olacak.

- ABD Başkanı Donald Trump, Putin ve Xi ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmede, "Nükleer silah konusunda bir araya gelmeliyiz. İran'da bunu yapıyoruz. İran'ın nükleer silahının olmasına müsaade edemeyiz."