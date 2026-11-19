Gözlem anı: uzaklaşmayan izleyiciler için sıra dışı bir kare

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda kaydedilen görüntüler, doğa tutkunlarının nadiren izlediği bir anı belgeledi. Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Hüseyin Ersöz tarafından görüntülenen sahnede, gri balıkçılın yakaladığı kurbağayı yutmakta zorlanması ve sonrasında onu suya geri bırakması dikkat çekti.

görüntünün detayları:

Kayıtta görülen kuş, kaynak metinde de belirtildiği üzere Ardea Cinerea türündeki gri balıkçıl. Kuş önce kurbağayı yakalıyor, ardından birkaç deneme ile avını yutmaya çalışıyor. Başarısızlık sonrası avı bırakıp suya geri bıraktığı anlar kameraya net biçimde yansıyor; bu tür davranışlar, avın büyüklüğü veya biçimi nedeniyle zaman zaman gözlemlenebiliyor.

ezine çayının ekolojik rolü:

Ezine Çayı, Bozkurt ve Abana ilçelerinden geçen, göçmen ve dere kuşları başta olmak üzere pek çok canlının uğrak noktası olan önemli bir sulak alan. Bölge, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor; zaman zaman koruma altında olan veya nadir türlerin görüntülenmesine olanak tanıyor. Ersöz'ün kaydettiği bu anlar da bölgenin biyolojik çeşitliliğine dair somut bir örnek oluşturdu.

Görüntüler, doğadaki beklenmedik etkileşimlerin hem bilimsel hem de görsel açıdan değer taşıdığını bir kez daha gösterdi.

ABANA İLÇESİNDEKİ EZİNE ÇAYI'NDA GRİ BALIKÇILIN AVLADIĞI KURBAĞAYI YUTAMADIĞI VE GERİ SUYA BIRAKTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.