MSB’nin açıklaması ve anlaşmanın çerçevesi

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın amaçlarını ve uygulanma esaslarını açıkladı. Bakanlık, anlaşmanın iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini, caydırıcılığın artırılmasını ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını hedeflediğini bildirdi.

Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı hâlinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bakanlık açıklamasında, "Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır" vurgusuna yer verildi.

Uygulamaya ilişkin karar mekanizması:

Açıklamada, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararların iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerden oluşan Yüksek Stratejik Konseyte mutabakatla alınacağı belirtildi. Bakanlık, "Hâlihazırda anlaşma kapsamında personel, askerî kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır." ifadesine yer verdi.

Müşterek iş birliği alanları ve süre:

Bakanlık, anlaşmanın müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi öngördüğünü bildirdi. Ayrıca, Türkiye’nin NATO kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin saklı tutulduğu ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk dönemin 10 yıl olduğu, bunu takiben belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacağı kaydedildi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında öne çıkanlar

Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO EDGE 2026 kapsamında İzmir Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve birçok başlığı aktardı.

S-70 kazası ve soruşturma:

Aktürk, 12 Kasım’da Malatya’da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan personeli anarak; Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ile 13 Kasım’da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'a Allah’tan rahmet diledi. Bakanlık, idari tahkikat heyeti ile Kaza Kırım Ekibi’nin olaya eş zamanlı intikal ettiğini ve detaylı inceleme ile araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

C-130 incelemesinde son aşama:

11 Kasım 2025’te Gürcistan’da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 uçağına ilişkin teknik incelemede son aşamaya gelindiği bildirildi. Bakanlık, uçağın ana üreticisi Lockheed Martin'in ilave parçalar talep ettiğini ve firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai raporun kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını açıkladı.

NATO EDGE 2026 ve savunma sanayisi:

Aktürk, NATO EDGE 2026’nın Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir’de düzenlendiğini, etkinlikte 30’u yerli olmak üzere toplam 284 firmanın yer aldığını ve bunun EDGE faaliyetleri arasında en yüksek firma ve katılımcı sayısına ulaştığını söyledi. Etkinlikte uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zekâ konularının değerlendirildiği, etkinliğin Türk savunma sanayisinin NATO nezdindeki görünürlüğünü ve tedarik süreçlerine katılımını güçlendireceği beklendiği kaydedildi.

Güncel operasyonlar, hudut faaliyetleri ve uluslararası gündem

İç güvenlik ve hudut faaliyetleri:

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri kapsamında hafta içinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Hudutlarda yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 475 kişinin yakalandığını (bunların 2'sinin terör örgütü mensubu olduğu), 1.337 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısının 16.321, engellenenlerin sayısının ise 64.233 olduğu aktarıldı. Ayrıca Edirne ve Hakkâri hudut hatlarında yaklaşık 74 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Uluslararası görevler, ziyaretler ve tatbikat takvimi:

Aktürk, 23-27 Kasım tarihlerinde Mısır’da 2’nci Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısının icra edileceğini duyurdu. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 19 Kasım’da Almanya’ya, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ise 21-24 Kasım tarihlerinde İngiltere’ye ziyaret planlandığını kaydetti.

Tatbikat takvimine ilişkin bilgi veren Aktürk, Dynamic Mastermind-2026'nın 19 Kasım’da, Doğu Akdeniz’deki Mavi Balina ve Azerbaycan’daki Sonsuzluk tatbikatlarının 20 Kasım’da tamamlanacağını; Bulgaristan’daki NATO Tracia tatbikatının 26 Kasım’da, Polonya’daki NATO Noble Jolt lojistik tatbikatının ise 27 Kasım’da sona ereceğini bildirdi.

Somali Deniz Görev Grubu’na destek vermek üzere bölgede bulunan gemilerle ilgili olarak TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Yzb. Güngör Durmuş gemilerinin 20 Kasım’da ülkeye dönüş intikaline başlamasının planlandığı açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının 19 Kasım’da Karadeniz’de eğitim uçuşu gerçekleştireceği, 19 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Mısır Taktik Liderlik Programı (TLP) kapsamında Konya’dan 3 F-16'nın Mısır’a intikal edeceği de aktarıldı.

ALPAY-D saha testleri ve askerî sistemler:

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ZTA-UC silah sistemi ve sırt tipi karıştırma sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığı; MKE tarafından geliştirilen ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAY-D'nin dronla görev yapmasına yönelik saha testlerinin piyade birliklerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Personel alımı ve başvuru takvimi:

Aktürk, 2026 yılı bando sınıfı muvazzaf astsubay adaylığı ve muvazzaf astsubay alımı başvurularının 23 Kasım'da sona ereceğini; engelliler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlara yönelik sürekli işçi alımı başvurularının ise 23-27 Kasım tarihlerinde alınacağını duyurdu.

Filistin’e ilişkin değerlendirme

Filistin’deki durumla ilgili konuşan Aktürk, uluslararası toplumun gözleri önünde yaşanan insanlık dramının ağırlaştığını ifade etti. Açıklamada, İsrail’in bugüne kadar 75 binden fazla sivili öldürdüğü ve hastaneler, okullar ile kampların bombalandığı belirtilerek, "Nasser Hastanesine düzenlenen saldırı, uluslararası hukukun bir diğer ihlalidir" ifadesi kullanıldı.

Aktürk, Filistin halkının güvenliği ile barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulunarak, kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü kutladıklarını ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devletine yönelik desteğin devam ettiğini vurguladı.

MSB: "(Türkiye-Katar Ortak Savunma Anlaşması) Anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır"