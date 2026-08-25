Formet varlıklarını 3,5 milyar TL'ye yükseltti; borç yükü hafifledi, kârlılık toparlandı

finansal görünüm ve varlık artışı:

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş., 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait konsolide finansal tablolarını tamamlayarak kamuoyuyla paylaştı. Buna göre şirketin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 3 milyar 293 milyon TL seviyesinden yüzde 6,29 artışla 3 milyar 501 milyon TL seviyesine yükseldi.

Dönen varlıklar, nakit, ticari alacaklar ve stokları kapsayacak biçimde geçen yıl sonuna göre yüzde 4,80 artarak 1 milyar 121 milyon TL oldu. Duran varlıklarda ise yüzde 7,01 büyüme ile 2 milyar 223 milyon TL'den 2 milyar 379 milyon TL'ye yükseliş gözlendi; bu durum yatırımlar ve sabit kıymetlerdeki genişlemeyi işaret ediyor.

yükümlülüklerde gerileme ve özkaynak gücü:

Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri dönem içinde 587,4 milyon TL'ye gerilerken, uzun vadeli yükümlülüklerde daha belirgin bir düşüş kaydedildi. Uzun vadeli borç ve yükümlülükler, yüzde 11,53 azalışla 213,2 milyon TL'den 188,6 milyon TL'ye indi. Toplam yükümlülükler ise 776 milyon TL seviyesine geriledi.

Bilanço yapısındaki bu iyileşme, özkaynaklara da olumlu yansıdı; şirketin toplam özkaynakları yüzde 9,64 artışla 2 milyar 485 milyon TL'den 2 milyar 725 milyon TL'ye yükseldi.

satışlar daralsa da kârlılık arttı:

Formet'in 2026 yılının ilk altı ayında konsolide satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,51 azalarak 573,5 milyon TL'den 507,4 milyon TL'ye geriledi. Ancak maliyet kalemlerindeki etkin yönetim kârlılık tarafında belirgin bir iyileşme sağladı.

Satışların maliyeti, 513,5 milyon TL'den 391,1 milyon TL'ye düşerken, bunun sonucunda brüt kâr yüzde 93,93 artışla 59,9 milyon TL'den 116,2 milyon TL'ye yükseldi. Operasyonel verimlilik ve maliyet kontrolü esas faaliyet zararını da olumlu etkiledi; geçen yılın ilk yarısında 140,6 milyon TL olan esas faaliyet zararı, bu yıl aynı dönemde yüzde 93,86 azalışla 8,6 milyon TL'ye geriledi.

Genel görünüm, Formet'in bilanço sağlamlığını artırdığı, borç yükünü hafiflettiği ve operasyonel maliyetleri kontrol altına alarak brüt kârlılığını önemli ölçüde iyileştirdiğini gösteriyor. Şirketin likidite ve varlık bileşimi alanındaki gelişmeler, önümüzdeki dönem için sürdürülebilirlik ve yatırım kapasitesi açısından belirleyici olacak.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI FİNANSAL DİPNOTLARINI TAMAMLAYARAK KAMUOYU İLE PAYLAŞTI.