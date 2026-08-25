Tokat'ta üniversite bağlarından yükselen yerli üzüm umudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlarında sezonun ilk üzüm hasadı yapıldı. Hasat, hem üretim kapasitesinin test edildiği uygulama sahalarında hem de yöreye özgü türlerin yeniden gündeme alındığı çalışmalarda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

rektör ziyareti ve saha incelemeleri:

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz merkez bağlarını ziyaret etti ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı, bağlarda yetiştirilen çeşitler, yürütülen uygulamalar ve üretim süreçleri hakkında Rektör Yılmaz'a bilgi verdi. Ziyaret kapsamında sezonun ilk üzümleri hasat edilerek çalışmanın ilk somut sonuçları elde edildi.

çeşit zenginliği ve yerli türlerin yeniden yaygınlaştırılması:

Merkezde toplam 12 farklı üzüm çeşidi üzerinde çalışma yürütülüyor: Çilek üzümü (Bronx Seedless), Trakya İlkeren, Prima, Yalova İncisi, Black Magic, Mevlana, M. Palieri, Regent, Boduroğlu, Autumn Royal, Sultan 7 ve Italia. Programın önceliği, bu çeşitlerin Tokat'ın iklim ve toprak koşullarına adaptasyonunu değerlendirmek, verimli olanları belirlemek ve üretime kazandırmak.

Çalışmaların bir diğer hedefi ise Tokat'ın geleneksel üzüm çeşitlerinin korunması ve yeniden yaygınlaştırılması. Rektör Yılmaz, özellikle yöreye ait Çavuş üzümü başta olmak üzere Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş gibi yerel türlerin adaptasyon çalışmalarının sürdüğünü ve bu çeşitlerin yeniden üretime kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hasatla birlikte elde edilen ilk veriler, yürütülen adaptasyon ve üretim denemelerinin somut sonuçlara ulaşma potansiyelini gösteriyor. TOGÜ bünyesindeki bu uygulama sahaları, hem akademik araştırmalara hem de bölgesel tarımsal üretimin güçlendirilmesine hizmet edecek pilot alanlar olarak konumlanıyor.

Merkez yetkilileri, önümüzdeki dönemde verim ve kalite analizlerini sürdürmeyi, verimli olduğu tespit edilen çeşitleri yaygınlaştırmayı ve yerel üreticiyle iş birliği içinde üretimi artırmayı hedefliyor.

REKTÖR PROF. DR. FATİH YILMAZ